Война России и Украины: украинский Львов обстреляли ракетами, Байден говорит о «долгой борьбе»: 10 баллов

В субботу два ракетных обстрела обрушились на город Львов на западе Украины, пять человек получили ранения после мощного взрыва бомбы, который заставил местных жителей искать укрытия, заявил губернатор области Максим Козицкий. «В пределах границы Львова (города) произошло два ракетных обстрела», — заявил губернатор области Максим Козицкий в онлайн-посте.

В своем выступлении перед Польшей президент США Джо Байден предупредил, что «впереди долгая борьба». Он призвал «независимый мир» выступить против российской оккупации Украины.

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «неспособным оставаться у власти» и назвал конфликт на Украине «стратегическим поражением» Москвы.

Важным изменением стало то, что российские военные заявили, что первая фаза их военной кампании в Украине завершена, и что войска сосредоточатся на полном «освобождении» восточного региона Донбасса.

Мэр Киева, столицы Украины, отменил приказ о комендантском часе, объявленный за несколько часов до следующего дня, без дополнительных объяснений.

Ситуация в осажденном Мариуполе настолько плохая, что мэр города заявил, что в его центре идут уличные бои.

Мэр Мариуполя сказал, что он говорил с послом Франции в Украине о вариантах депортации гражданских лиц после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предлагает России план, который поможет людям уехать.

Государственный прокурор Украины заявил, что 136 детей были убиты с тех пор, как 31 день назад Россия начала военное наступление на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-производители энергоносителей увеличить добычу, чтобы Россия больше не могла использовать свое нефтегазовое богатство для «шантажа» других стран.