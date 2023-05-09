Война России на Украине: зеленая политика в геополитике новой энергии

Эта статья изначально появилась Новая победа в безопасности.

Жестокая российская агрессия уже больше года сеет хаос на Украине. Это также заставило коренным образом переосмыслить геополитику. Центральное место в этом новом мышлении занимает роль энергетической безопасности и способы управления неуверенностью, вызванной несбалансированной зависимостью, выявленной конфликтом.

в течение десятилетий, Энергетическая безопасность Это рассматривалось как вопрос физических, временных и географических фактов. Речь шла не только о том, где находятся ресурсы ископаемого топлива, но и о том, как нефть и газ будут течь по трубопроводам или транспортироваться танкерами через границы и на рынки. Страны-потребители считали небезопасную энергию синонимом физических отключений и резких колебаний цен. Имея дело с напористыми, враждебными или сомнительными поставщиками и укрепляя линии снабжения с помощью военных кораблей и ботинок на земле, можно было лучше обезопасить поставки энергии.

Сейчас эта формула меняется. Что заменит его? Шесть основных векторов будут определять вашу новый Энергетическая безопасность, а именно «Критические минералы», «Наука о данных», «Справедливость и равенство», «Преобразование капитала», «Устойчивость цепочек поставок» и «Кибербезопасность». Новая энергетическая безопасность выходит за рамки этого сосредоточения только на предложении и включает в себя спрос, институты и рынки. Он также убедительно выходит за рамки стандартных определений наличия, доступности, доступности и приемлемости такого предложения.

Война на Украине высветила центральную роль, которую до сих пор играют ископаемые виды топлива в поддержании функционирования экономики и глобальной политики, а также недостатки предыдущих моделей, о чем свидетельствуют проблемы Европы в избавлении от своей несбалансированной зависимости от российского природного газа.

Однако, несмотря на то, что прошлые энергетические кризисы вызвали переориентацию, в частности, на поставки ископаемого топлива, Быстрые меры политики в условиях текущего кризиса Они упомянули о создании устойчивых и обезуглероженных энергетических систем и связанных с ними цепочек поставок. Но эти громкие устремления очень легко предложить, но трудно реализовать, профинансировать и построить.

Ответы Украине на ускорение энергетического перехода

Политические ответы на российскую агрессию, особенно в Европе, сосредоточены на укреплении безопасности энергетической системы. Однако они также имели дополнительное преимущество в виде ускорения удаления углерода. Это эмпирическое свидетельство того, что давно известно: безопасность часто является самым сильным фактором экологических преимуществ.

Чистая энергия и электричество находятся в авангарде этих усилий. Например, план REPowerEU Комиссии ЕС поддерживает поэтапный отказ от импорта энергоносителей из России и предусматривает значительный рост зеленой водородной экономики. Германия стремится полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2035 году. Точно так же британская стратегия безопасности поставок фокусируется на внутренних источниках энергии, чтобы уменьшить зависимость от них.

Таким образом, стратегии Европейского Союза и национального уровня содержат важные положения для инвестиций и институциональных изменений, которые ускорят чистый переход, который, по некоторым оценкам, уже произошел. введен десятилетие назад. Миллиарды европейских государственных средств выделяются на создание транспортной инфраструктуры, систем разведки и обучения технологиям.

Переход от биомассы к углю занял 150 лет. Война на Украине гарантировала, что переход, который сейчас происходит, будет происходить быстрее.

От поставок ископаемого топлива к промышленной политике и спросу

Несколько переходов происходят одновременно. С технологической точки зрения решения по управлению спросом и складским хранением становятся все более популярными. Однако сами по себе эти инновации не могут функционировать без улучшения и расширения институтов и рынков, которые их поддерживают и совершенствуют. И, как мы уже видим в военных подходах к энергетической безопасности, децентрализованное производство будет играть все более важную роль. Кроме того, широкое внедрение передовой науки о данных и информационных технологий будет продолжать быстро расти.

Однако остаются сложные вопросы о том, как лучше управлять или направлять такие переходы. Стремясь сохранить экономическую конкурентоспособность, устаревшим отраслям в 2022 году были предоставлены субсидии на миллиарды долларов, чтобы преодолеть влияние энергетического кризиса на цены. Так же и семьи— Включая миллиарды только для покрытия маржинальных требований. Потребление газа в Европе, например, снизилось примерно на 15% по сравнению с докризисным уровнем, что является структурным изменением природы. Война на Украине также дала огромный толчок инновациям в области экологически чистого производства, а также в том, как работают ключевые отрасли промышленности и как они питаются.

Создаваемый в настоящее время новый энергетический порядок подразумевает четкую и важную потребность в создании условий для создания новых рынков, включая различные структуры управления и гибкие меры реагирования. Развертывание этих энергоносителей, экономическая ценность, которую они производят, и сама энергетическая безопасность теперь зависят от того, насколько эффективно капитал взаимодействует с промышленными экосистемами. Это дает конкурентное преимущество и преимущество в плане безопасности тем странам, которые имеют возможность проводить сбалансированную энергетическую политику с определенным уровнем стабильности. Напротив, первичные источники энергии будут медленно отступать в геополитике энергетики.

Низкоуглеродный переход: кто получит преимущество?

Можем ли мы предсказать победителей и проигравших в новой геополитике энергетики? Успех или неудача зависят как минимум от трех основных факторов.

Первый фактор — это приобретение передовых технических знаний, поддерживаемое постоянными государственными и частными расходами на исследования и разработки и соответствующую подготовку кадров. Далее, эти отрасли должны иметь возможность воспользоваться чрезвычайными мерами, принимаемыми правительствами (такими как крупные субсидии), поскольку они стремятся перейти от высокоуглеродного к низкоуглеродному. Часто это влечет за собой освоение значительных дополнительных ресурсов, которые энергичные политические лидеры предоставляют на краткосрочной основе. Наконец, это также потребует избежать популистской политической реакции, обеспечив общественное одобрение или «социальную лицензию на работу» для огромных уровней необходимой новой инфраструктуры.

Разные страны и регионы будут перемещаться по этой местности по-разному.

Европейский Союз проводит долгосрочную промышленную политику для реализации знаковых проектов, таких как Водородная стратегия ЕС. Кластер также выигрывает отдвижущая сила«Формировать альянсы для производства аккумуляторов и максимально использовать новый Закон о чистой нулевой промышленности. Скоординированные рыночные экономики, такие как Франция и Германия, также имеют прочные традиции балансирования интересов профсоюзов и работодателей, помогая уменьшить неравенство и поддерживать социальный мир во время неизбежно ухабистый переход Эти экономики также процветают благодаря инновациям, что позволяет им сосредоточиться на том, чтобы сделать промышленную базу чище, а не заменить ее творческим разрушительным движением.

Китай зарекомендовал себя как лидер в производстве чистых технологий, где расположены ведущие в мире кластеры производства чистых технологий, которые развивались на протяжении десятилетий и извлекали выгоду из долгосрочных технологических инноваций. Китай также лидирует в мире по инвестициям в чистую энергию и сохранил свою традиционную роль сильной страны в мире. важные минералы которые поддерживают эти системы. Расширение возможностей в области возобновляемых источников энергии широко рассматривается как важная цель национальной безопасности Китая, поскольку это помогает сдерживать потребность в импорте энергии.

Напротив, Соединенные Штаты являются родиной радикальных инноваций в таких областях, как индивидуальная мобильность или цифровая экономика. Однако, как либеральная рыночная экономика, она готова смириться с потерей целых секторов на этом пути, а также допускает более высокое распределение доходов, которое подпитывает неравенство и ставит под угрозу общественную поддержку. Они также менее искусны в согласовании частного капитала с государственной сферой для развития бизнеса. Многомиллиардный Закон о снижении инфляции, подписанный в 2022 году, явно увеличит частные американские инвестиции в более экологичные модели мобильности, производства электроэнергии и промышленного производства. Тем не менее, чтобы максимально использовать вливание государственных денег в чистые технологии, может потребоваться, чтобы Соединенные Штаты пересмотрели свою позицию в отношении отношений между государством и промышленностью. Он также остается крупнейшим производителем нефти и газа в мире, и ориентироваться на лезвии бритвы все еще может быть сложно.

неудачники? Возможности экспортного рынка России будут ограничены из-за ужесточения режима западных энергетических санкций, а также общего смягчения рынка. В долгосрочной перспективе на него, скорее всего, претендуют конкурирующие страны-производители, такие как Саудовская Аравия. Растущая доля сокращающегося рынка ископаемого топливапрежде чем в конечном итоге уступить место либо новым бизнес-моделям, либо перестать играть значительную роль в мировой энергетической экономике.

Новое видение энергетической безопасности

Геополитическое преимущество в энергетической безопасности заключается как в гибкости, так и в получении экономического преимущества в глобальной конкуренции.

В появляющейся новой концепции энергетической безопасности прежнее внимание к активам физических ресурсов смещается в сторону способности правительств и корпораций использовать капитал для обеспечения обезуглероженной энергии и поддержки устойчивости. Энергетическая безопасность существует прежде всего в высокоинтеллектуальном предоставлении энергетических услуг, сосредоточенных вокруг основных средств, основанных на технологиях и организациях, которые управляют ими и поддерживают их. Это новое видение смещает акцент с поставок первичной энергии на экологически чистые инновации, действия на стороне спроса и финансирование.

Чем больше энергетическая система страны переходит от сырьевых ресурсов к системам, зависящим от капитала и технологий, тем легче будет выбраться из-под пяты сомнительных поставщиков и безопасности военных кораблей. Но слишком поверхностно называть этот непрерывный набор энергетических переходов «хаотичным» или «сложным». Эта точка зрения игнорирует уже имеющиеся у нас инструменты — решения, основанные на уже разработанных и изощренных способах анализа энергетической безопасности и реализации хорошо понятных подходов.

Ирония этого нарастающего сдвига заключается в том, что не изменение климата побуждает Европу и другие страны ускорять гонку к нулевому выбросу углерода. Скорее, именно война России дает очень мощный стимул для стран, стремящихся к большей энергетической безопасности.