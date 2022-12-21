Война России на Украине и визит Зеленского в Америку

Автомобили едут по киевской дороге во время отключения электричества на прошлой неделе. (Глеб Гаранич/Reuters)

Даже в лучшем случае Киев вряд ли будет иметь более 10 часов электричества в сутки к началу января, считает эксперт по энергетическому кризису в Украине.

Последняя волна ударов российских беспилотников «была сосредоточена в первую очередь на энергосистеме Киева и нанесла значительный ущерб всей системе», заявил украинскому телевидению Александр Карченко, директор Исследовательского центра энергетики. «Учитывая характер повреждений, думаю, киевлянам стоит приготовиться к четырем-шести часам электричества дома в ближайшие две-три недели. [per day] Это было бы хорошей новостью».

«Максимум через полторы недели, наоборот, через неделю мы вернемся к плановым отключениям в городе Киеве и области», — добавил Гарченко.

Тем не менее, в начале нового года он сказал: «В идеале у нас будет электричество 10 часов в день и 14 часов без электричества».

По его словам, хотя это и хорошая новость, что «приходит огромное оборудование», в том числе мобильная генерация, небольшие подстанции повреждаются из-за неоднократных перебоев в подаче электроэнергии.

«Ремонтники не могут быть везде одновременно. При решении вопроса о том, ремонтировать ли подстанцию, питающую три дома, или подстанцию, питающую 30 домов, выбор делается в пользу той, которая может соединить больше людей. ситуации. Люди действительно страдают», — пояснил Гарченко. Инженеры научились смягчать последствия российских ракетных и беспилотных ударов.

Некоторые украинцы «вынуждены встретить Новый год в очень тяжелых условиях», сказал он, предложив людям подключиться к друзьям, у которых есть генераторы. «Я думаю, что было бы очень весело быть вместе».