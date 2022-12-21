Война России на Украине и визит Зеленского в Америку

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности, беседует с «CNN This Morning» 21 декабря. (Си-Эн-Эн)

Президент США Джо Байден позвонил своему украинскому коллеге в Вашингтон на этой неделе, чтобы предупредить, что война в Украине вступила в новую фазу, заявил в среду высокопоставленный американский чиновник.

«По мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессии г-на Путина, президент действительно считает, что сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть и поговорить лицом к лицу», — сказал он. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на сохранении экономических санкций против России и поддержке украинского народа, а также на продолжении военной и экономической помощи США.

Но Кирби сказал, что они обсудят важную тему, которая была предметом разногласий среди западных лидеров, — чем закончится война.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о концепции «справедливого мира» президента Зеленского, о том, как она выглядит, каковы ее компоненты и как мы можем помочь Украине добраться до этой точки», — сказал Кирби Кейтлан Коллинз из CNN. .

«Г-н Путин больше не интересуется дипломатией, — сказал он. «Наоборот, он заинтересован в убийстве граждан Украины».

Он сказал, что Зеленский осознает риски, которым он подвергается, покидая Украину, и что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы поездка была безопасной.

«Мы работаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, проезжая через США и возвращаясь обратно. Мы будем продолжать поддерживать его потребности в поездках, насколько это возможно», — сказал он.

Он отказался сообщить, когда современная система противоракетной обороны Patriot, о которой Байден, как ожидается, объявит в среду, начнет действовать на территории Украины.

«Нашим войскам требуется много времени, чтобы научиться управлять ими. Поэтому мы должны все это учитывать», — сказал он.