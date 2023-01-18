Война России на Украине; Новость о смерти министра внутренних дел Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес были среди нескольких международных лидеров, которые выразили соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах в среду.

«Опечален трагической гибелью министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Мысли ко всем детям и семьям, пострадавшим от этого ужасного инцидента возле детского сада», — написал он в Твиттере. Макрон.

«Франция выражает соболезнования своим украинским друзьям», — добавил он.

Скоулз Также написал в твиттере:

«Крушение вертолета в Броварах еще раз показывает, какие огромные потери #Украина платит в этой войне. Наши мысли в этот печальный день с семьями погибших и раненых, а также с @ZelenskyyUa, которая сегодня потеряла своего министра внутренних дел.

Санчес сказал Он сказал, что был «шокирован аварией».

«Мои соболезнования семьям, президенту @ZelenskyyUa и украинскому народу. Вся наша поддержка», — добавил он.

Урсула ван дер Ляйен, Глава Еврокомиссии назвал аварию «трагедией» и выразил «искренние соболезнования».

«Мы скорбим вместе с вами», — добавил он.

На новость об аварии отреагировали и другие международные деятели:

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Уайз:

«Трагическая новость о крушении вертолета сегодня утром в Украине, унесшем жизни министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, членов его команды и общественности. Денис был настоящим другом Великобритании. может.

Президент Польши Анджей Дуда:

«Я глубоко опечален, узнав о крушении вертолета в Броварах, в результате которого погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные сотрудники МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертв.

Президент Литвы Китанас Науседа:

«Разгромные новости о крушении вертолета в Броварах. Мои соболезнования семьям погибших, Президенту @ZelenskyyUa и народу Украины. Литва скорбит вместе с украинцами. Этот инцидент — еще одно трагическое последствие российской агрессии против Украины.