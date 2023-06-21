Война России на Украине: оперативные обновления

8:43 по восточноевропейскому времени, 21 июня 2023 г.

Анализ: Украине еще есть что разыграть в жесткой и медленной контратаке



Анализ Ника Паттона Уолша из CNN



Визуальные эффекты зернистые и тревожные. А Украинский солдат 73-й флот сражается через траншею от Центра специальных операций, по-видимому, на южной оконечности, неоднократно стреляя в русских солдат в упор. Поднятая пыль усиливает ощущение хаоса, густой паники и жестокости. Начало этой контратаки.

Это никогда не будет простым и всегда будет включать в себя ужасный бой лицом к лицу, показанный в видеоролике Special Forces. Но успех Атака Украины И все же это зависит от того, сможет ли он застать врасплох и обойти силы Москвы — не в ближнем бою, а в большом стратегическом масштабе. Именно из-за этого мы начинаем первую фазу медленных — а иногда и инкрементальных — открытых операций.

На данный момент Украина, похоже, оставляет свои варианты открытыми. Наступление в основном идет по обширному Южному фронту, который представляет собой ценный сухопутный коридор между оккупированным Крымом, Донбассом и материковой частью России. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что единственной целью этой контратаки было сломать этот сухопутный мост.

Крымский полуостров, изолированный от Донбасса, слишком сложно пополнить запасами и обеспечить безопасность, у президента России Владимира Путина есть очевидный выбор.

Некоторые аналитики утверждают, что мы можем столкнуться с длительной осадой полуострова в зимние месяцы, поскольку Москва вернется к границам, которые она украла в 2014–2015 годах. Для Москвы символическим поражением (и решающей победой для Киева) является то, что последние 16 месяцев кровопролития и потерь России не привели к каким-либо стратегическим достижениям.

Вопрос на июль, как это достигается.

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