Война России на Украине: оперативные обновления

Работник МЧС осматривает место, где в воскресенье обстреляла российская ракета жилой дом в Днепре. (Евгений Завгородний/Global Images Ukraine/Getty Images)

Это российская ракета Напали на квартиру в Днепре Ракета Х-22 «не вызывает сомнений» в субботу, сообщило в воскресенье Воздушное командование ВСУ на своей странице в Facebook.

«[A] Радар определяет приблизительное место запуска, высоту и скорость полета. Без сомнения, это был Х-22. [Kh-22] ракеты», — говорится в сообщении.

«Вооруженные силы Украины не имеют огневых возможностей для сбивания этих типов ракет. С начала российской военной оккупации на территорию Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не была сбита. нашими системами ПВО», — говорится в сообщении.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Х-22 был «обстрелян с дальнего бомбардировщика Ту-22М3, который стартовал из Курской области и Азовского моря».

«Всего на этих ракетах было пять ракет», — сказал Игнат.

Комментируя субботний обстрел, Игнат сказал: «Такой ракетой они поразили густонаселенный людьми, женщинами и детьми город. Нет никакого объяснения или оправдания этому террористическому акту».

Первоначально разработанная как противокорабельная ракета, Х-22 является более старым и менее точным оружием, чем большинство современных ракет. Но западные исследователи говорят, что это точно только в радиусе около 500 метров (около 1600 футов).

CNN сообщил в июне прошлого года, что Х-22 попал в торговый центр в Кременчуге, центральная Украина.

В июне Минобороны России заявило, что целью была ремонтная мастерская военной техники в нескольких сотнях метров от торгового центра. В результате теракта погибли по меньшей мере 18 человек.

Число погибших в результате ракетного обстрела российскими жилыми домами в Днепре в воскресенье возросло до 20 человек. Ракеты и взрывы Услышано по всей стране.

По словам начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате обстрела девятиэтажки пострадали не менее 73 человек, в том числе четверо в критическом состоянии.