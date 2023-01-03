Война России против Украины — последняя: смертельный удар вызывает гнев россиян

3 января (Рейтер) — Российские националисты и некоторые законодатели потребовали наказания командиров, которых они обвиняют в игнорировании опасностей, поскольку гнев растет из-за жестокого нападения на Украине, в результате которого погибли десятки российских солдат.

Борьба

* В редком откровении Россия сообщила, что 63 российских солдата были убиты в результате обстрела украинскими войсками в канун Нового года, когда по их квартирам в городе Маговка были выпущены четыре ракеты из пусковых установок HIMARS американского производства. Украина заявила, что число погибших россиян исчисляется сотнями, хотя пророссийские официальные лица заявили, что это преувеличение.

* Российские военные блоггеры сообщили, что массовые разрушения произошли из-за складирования боеприпасов в том же здании, хотя командиры знали, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет.

* Украина заявила в понедельник, что сбила все 39 беспилотников, запущенных Россией, в ходе третьей ночи авиаударов подряд по гражданским объектам в Киеве и других городах.

Украинские солдаты едут на бронетранспортере (БТР) во время продолжения наступления России на Украину в селе Торское Донецкой области, Украина, 30 декабря 2022 года. REUTERS/Евгений Титов

* Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует нанести удары с помощью иранских беспилотников, чтобы «уничтожить» Украину.

* Украинские официальные лица заявили в понедельник, что Россия атаковала удерживаемые Украиной части Донецкой области, нанеся удар по селу Яковлевка в Краматорске и разрушив каток в городе Друшковка.

* Поддерживаемый Россией военный информационный центр в Донецкой области сообщил в понедельник, что в регионе произошло 69 украинских обстрелов, включая Маковку.

Дипломатия

* После разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой ван дер Ляйен Зеленский сказал, что Украина с нетерпением ждет первого транша Европейского союза (ЕС) в январе.

Составитель Майкл Перри; Монтаж Роберт Бирсал

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