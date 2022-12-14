Война России с Украиной Последние новости: США близки к тому, чтобы предоставить Киеву систему ПРО Patriot

(Рейтер) — Соединенные Штаты завершают подготовку планов по отправке в Украину усовершенствованной системы ПВО Patriot, заявили официальные лица США, в то время как союзники пообещали выделить чуть более 1 миллиарда евро (1,05 миллиарда долларов), чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму. Читать далее

Дипломатия/Экономика/Помощь

* Три официальных представителя США сообщили Рейтер во вторник, что объявление о планах США предоставить Украине систему противоракетной обороны Patriot может быть сделано уже на этой неделе.

— Почти 70 стран и учреждений в Париже обязались выделить чуть более 1 миллиарда евро (1,05 миллиарда долларов) на помощь Украине в сохранении воды, продовольствия, энергии, здравоохранения и транспорта перед лицом атак России, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

* Они также пообещали энергосберегающие светодиодные фонари, чтобы смягчить нехватку электроэнергии и помочь Украине пережить холодные зимние месяцы, когда Россия наращивает инфраструктуру страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экологический ущерб, нанесенный российской войной, будет отражаться на миллионах людей в течение многих лет.

* Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры по обсуждению событий 2022 года в конце декабря, сообщает российская деловая газета «Ведомости».

[1/7] Местная жительница Виктория стоит среди обломков своей квартиры в здании, сильно пострадавшем в результате недавней бомбардировки в контексте российско-украинского конфликта в Горловке (Горловка) в подконтрольной России Донецкой области, Украина, 13 декабря 2022 года. REUTERS/Alexander Ермошенко

— Министр обороны Италии заявил парламенту, что поставки оружия из Италии в Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры о прекращении российского вторжения, поскольку законодатели поддержали решение правительства о продлении военной помощи на весь 2023 год.

— Россия отклонила мирное предложение Зеленского, которое включало бы вывод российских войск, заявив, что Киеву необходимо принять новые региональные «реальности».

* Министерство инфраструктуры в Киеве сообщило, что восемь судов с зерном покинули порты Одесской области Украины после временной остановки из-за отключения электроэнергии в результате ракетных ударов России.

конфликт

* Россия и Украина бомбят силы друг друга в ожесточенных боях вокруг небольшого восточного города Бахмут.

* Украинцы, покинувшие Пахмут на этой неделе, рассказали о почти непрекращающихся российских обстрелах, из-за которых жители вынуждены были прятаться в подвалах и спать на морозе.

Reuters не смогло независимо проверить сообщения о нападениях или смертях с обеих сторон.

* Беларусь, близкий союзник России, объявила о срочных военных проверках, в том числе о повышении боеготовности на юге страны, в ходе последних учений из серии учений, которые встревожили соседнюю Украину.

Пятница Химани Саркар. Монтаж Майкла Берри и Брэдли Перретта

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.