Война России с Украиной — последние новости: убежища обещают с приближением темной зимы

23 ноября (Рейтер) — Правительство Украины пообещало построить убежища для обеспечения теплом и водой и призвало граждан экономить энергию, поскольку суровая зима надвигается на фоне безжалостных забастовок России, которые нанесли ущерб ее силовой структуре.

Распределение мощности

* Глава Национальной дирекции электрических сетей Украины заявил, что ущерб объектам электроэнергетики от российских ракетных ударов был «огромным», но исключил необходимость эвакуации мирных жителей.

* Президент Владимир Зеленский заявил, что по всей Украине будут созданы специальные «центры непобедимости» для бесплатного обеспечения электричеством, теплом, водой, интернетом, мобильной связью и аптечными услугами.

* Кремль заявил, что не было достигнуто значительного прогресса в создании буферной зоны вокруг Запорожской АЭС на юге Украины.

* В подконтрольном России комплексе ядерных реакторов нет непосредственных проблем с ядерной безопасностью или защитой, несмотря на обстрелы в выходные дни, причинившие значительный ущерб, заявили в ООН. Об этом заявила организация по ядерному надзору после того, как ее эксперты посетили объект.

* Москва и Киев обвиняют друг друга в неоднократных обстрелах в непосредственной близости от объекта. Конфликт

* Бои продолжали бушевать на востоке, когда Россия отправила часть войск после своего вывода из-под южного города Херсона. Москва ведет собственное наступление на линии фронта к западу от Донецка, которую ее марионетки держат с 2014 года.

[1/4] Свет виден в жилом доме во время отключения электроэнергии на фоне нападения России на Украину в Киеве, Украина, 20 ноября 2022 года. REUTERS/Валентин Огиренко

* «Противник не прекращал обстрел позиций наших войск и населенных пунктов вблизи линии соприкосновения (в районе Донецка)», — сообщили в Генштабе ВСУ.

* Российские ПВО предотвратили две атаки беспилотников в Крыму, аннексированном у Украины в 2014 году, в том числе на ТЭЦ возле Севастополя, порт приписки Черноморского флота России, сообщил губернатор региона.

* В результате российского обстрела погиб доброволец и ранены две женщины в центре раздачи гуманитарной помощи в городе Оригов на юго-востоке Украины, сообщил губернатор области.

* Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты о боевых действиях.

Иностранный ответ, помогите

* Страны Большой семерки скоро объявят об ограничении цен на экспорт российской нефти, и альянс будет корректировать этот уровень несколько раз в год, заявил высокопоставленный чиновник Минфина США.

* Канцлер Олаф Шольц сказал, что Германия должна быть готова к эскалации в Украине, но сказал, что его недавняя поездка в Китай была полезна только для того, чтобы сформулировать совместную позицию двух стран против использования ядерного оружия.

* Выделение экономической помощи США Украине в размере 4,5 млрд долларов начнется в ближайшие недели, сообщила министр финансов Джанет Йеллен.

Составитель Линкольн Файст

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