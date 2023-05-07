Война России с Украиной — последняя: группа Вагнера блокирует вывод Багмута

7 мая (Рейтер) — Российские наемники Вагнера появились в воскресенье, чтобы остановить планы вывода войск из Пакмута на востоке Украины, заявив, что Москва пообещала им больше оружия и они могут возобновить наступление, если Россия будет воспринята как шаг навстречу другим. Города Донбасса.

Конфликт

* Российские ракеты нанесли удар по промышленному объекту в Николаевской области на юге Украины, а украинские и российские СМИ сообщили о многочисленных взрывах в оккупированном Россией Крыму.

* Минобороны России заявило, что его средства ПВО за ночь обнаружили и уничтожили 22 украинских беспилотника в Черном море.

* Российские силы эвакуируют жителей города, который обслуживает Запорожскую АЭС на юге Украины, сообщили украинские военные. Ожидается, что вскоре Украина начнет контрнаступление, чтобы отбить территории, в том числе Запорожскую область.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС стала «опасной», заявил в субботу глава Управления по ядерному надзору ООН.

* Федеральная служба безопасности России заявила в воскресенье, что ее силы предотвратили попытку украинской разведки атаковать военный аэродром в центральной части России с помощью беспилотников со взрывчаткой.

* Озабоченность России собственной безопасностью усиливается в преддверии ежегодного парада Победы на Красной площади в Москве во вторник после серии атак беспилотников.

[1/2] На этом кадре из видео, выпущенного 5 мая 2023 года, Евгений Пригожин, основатель частных наемников Вагнера, делает заявление рядом с бойцами Вагнера в неизвестном месте во время российско-украинского конфликта. Служба новостей «Конкорд» / Руководство через REUTERS

Украина в субботу приветствовала возвращение 45 бойцов батальона «Азов», захваченных во время боев за Мариуполь, а Россия заявила, что Киев освободил трех своих пилотов. Ни одна из сторон не сообщила полных деталей очевидной передачи заключенных.

Зерно, сельскохозяйственная продукция

* Президент России Владимир Путин пока не ответил на предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Черноморскому соглашению по зерну, заявил в субботу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

* Польша будет добиваться запрета ЕС на импорт российской сельскохозяйственной продукции, заявил посол страны в ЕС Анджей Садош, сообщило в субботу информационное агентство PAP.

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Монтаж Фрэнсис Керри

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