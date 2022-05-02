Война Украина-Россия в прямом эфире: В Пуче обнаружено еще одно массовое захоронение, Россия привлекает внимание Одессы

Министра иностранных дел России раскритиковали за антисемитские высказывания

(АП: Государственная Дума/Пресс-служба Федерального Собрания Российской Федерации)

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба своему министру иностранных дел России. Недавние заблуждения Адольф Гитлер и евреи демонстрируют «глубоко укоренившийся антисемитизм российской элиты».

В интервью итальянскому новостному каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине могут быть нацистские элементы, даже если некоторые лица, включая президента Владимира Желенского, являются евреями.

«Гитлер также имел еврейское происхождение, так что это ничего не значит», — сказал он, согласно итальянскому переводу.

«Лавров не может помочь скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российской элиты», — сказал он. «Его возмутительные высказывания призваны оскорбить президента Желенского, народы Украины, Израиля и еврейский народ.

«Это означает, что российское руководство забыло все уроки Второй мировой войны», — сказал он.

«Или, может быть, они не усвоили эти уроки».

Израиль позвонил послу, чтобы извиниться

В знак ухудшения отношений с Москвой МИД Израиля вызвал российского посла и принес извинения.

«Такая ложь является обвинением в самых гнусных преступлениях, совершенных против евреев в истории», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

«Использование резни еврейского народа в политических целях должно быть немедленно прекращено».

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