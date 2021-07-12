Войска из региона Тыграй в Эфиопии заявляют, что продвигаются на юг

Танк, поврежденный во время боя между Национальными силами обороны Эфиопии и спецназом Тыграй, стоит на окраине города Хумера в Эфиопии 1 июля 2021 года. REUTERS / Stringer

АДДИС АБАБА (Рейтер) – Войска из северного региона Эфиопии Тыграй заявили в понедельник, что они продвигаются на юг и отбирают город у правительственных сил, подчеркнув свою решимость продолжать боевые действия до тех пор, пока не будут восстановлены довоенные границы региона.

Рейтер не смог независимо подтвердить заявление, потому что ссылки на этот район не работают.

Восемь месяцев назад в Тыграе вспыхнул конфликт между центральными правительственными силами и правящей партией региона – Народным фронтом освобождения Тыграя. Правительство объявило о победе через три недели, захватив региональную столицу Мекеле, но Народно-освободительный фронт Тыграя (НФОТ) продолжал сражаться.

28 июня TPLF восстановила контроль над Миккели и теперь контролирует большую часть Тыграя. Но соседний регион Амхара также претендует на некоторые части на западе и юге, что отправило боевиков в спорные районы.

Представитель Народно-освободительного фронта Гетачью Реза в понедельник сообщил агентству Рейтер, что силы Тиграяна контролируют город Курим в 170 км к югу от Миккели и стремятся захватить главный город Аламаты в 20 км к югу.

Бывший житель Корема, который сейчас живет в столице страны Аддис-Абебе, сказал Рейтер, что член семьи, покинувший свой дом, прибыл в район с сотовой связью и подтвердил факт боевых действий.

Представитель эфиопской армии полковник Гетнет Адан не стал комментировать, кто контролирует город, но сказал в текстовом сообщении: «Мы объявили о прекращении огня», имея в виду одностороннее прекращение огня, объявленное правительством Эфиопии после вывода своих войск из Мекеле. . НФОТ назвала прекращение огня «шуткой».

Пресс-секретарь премьер-министра Абий Ахмед и глава правительственной целевой группы по Тиграю не ответили на запросы о комментариях.

Гетачью, пресс-секретарь TPLF, заявил, что группа хочет восстановить свои довоенные границы и открыть транспортные линии, чтобы позволить людям и гуманитарной помощи перемещаться. Читать далее

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В понедельник Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций заявила, что первый гуманитарный конвой, вошедший в район Тыграй за две недели, достиг Мекеле. Правительственные силы и их союзники перекрыли основные дороги на Тыграй и разрушили как минимум два моста.

Лидеры Тыграя обвиняют центральное правительство в осаде региона. Связь и банки были нарушены после захвата Миккели войсками Тиграяна.

Власти Эфиопии отрицают блокирование доступа для помощи в Тигрей и заявляют, что восстанавливают инфраструктуру.

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