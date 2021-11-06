Клейтон – Форд Лорами доминировал над сборной России в региональном финале Дивизиона IV в субботу. Redskins уже в третий раз принимают вызов Сент-Генри – и ожидают лучших результатов.

Форт Лорами вышел в региональный финал в субботу против «Сент-Генри», победив «Рейдеров» 25–19, 25–13, 25–21.

Сент-Генри 25-20, 25-23 в Goldwater Spike Off 21 и 25-21 августа, 25-18, 25-22 в финале команд регулярного сезона в Форт-Лорами октября. Выиграл 16 числа.

«Я думаю, это будет война», – сказал тренер Ford Lorami Джон Роджерс. «… Мы сейчас выходим на сбалансированный путь. В это время года важно начать согласовываться с тем, что мы делаем, и не запутаться в том, что мы делаем. Я думал, что сегодня у нас все получилось хорошо.

Сент-Генри (20-6) вышел в первый региональный полуфинал в четверг, победив Джексон Центр 21-25, 25-21, 25-15, 25-21.

Форт Лорами (21-6) и Россия сыграли в начале первой игры. Но Redskins увеличили темп с 10 очками из последних 14 очков.

Форт Лорами повел 11: 2 во второй игре и выиграл с разницей в 12 очков. В третьей игре Россия вышла вперед 7: 1, но “Редскинз” сопротивлялись и повели 11: 10. Оттуда они постепенно распались.

Все было с ног на голову, чем в прошлый раз, когда команды играли. 21 сентября Клэр гр. Россия выиграла Атлетическую лигу округа Шелби 25–23, 20–25, 25–17, 25–21 в спортзале Navio Gymnasium. 26 августа Redskins выиграли свою первую игру лиги 25-18, 16-25, 25-20, 25-9.

«Мы играли хорошо, – сказал Роджерс. «… Мы очень много работаем. На этой неделе у нас было два дополнительных дня практики, чтобы по-настоящему уточнить некоторые вещи, которые нам нужны делегаты. Обслуживая, получая услуги, нам нужно больше представителей. Думаю, сегодня вечером все изменилось.

В целом, Россия закончила 16-11. Рейдеры, которые выходили в региональные финалы каждый из последних двух сезонов, выиграли районные финалы и уже пятый год подряд борются за региональный титул.

«В целом, я так горжусь женщинами», – сказал тренер сборной России Аарон Уоткинс. «Это свидетельство того, где находится наш проект и сколько работы женщины проделали, чтобы добраться до него».

Россия боролась 3-7 и выиграла 13 из последних 17 матчей. Рейдеры пропустят троих старшеклассников на выпускной.

«Я думаю, что в следующем году мы снова получим хорошего центрового. Это немного быстро, небольшая фишка на их плече.

Сент-Генри 3, Джексон Центр1

В первом полуфинале четверга «Тигры» проиграли 21–25, 25–21, 25–15, 25–12.

Джексон Сентер сразу же вышел вперед и выиграл первый сет. Но «Редскинз» повели 8-1 во второй игре, увеличив его до 12-4 и выиграв с преимуществом в четыре очка в последней попытке розыгрыша Джексона Центре.

Сент-Анри, который доминировал в третьем сете, обеспечил победу с последними восемью очками, ведя счет 16-12 в четвертой игре.

«Я думаю, что мы играли невероятно хорошо, – сказал главный тренер Джексона Ким Метс. «Мы допустили некоторые ошибки и позволили нашей мысленной игре отступить в том направлении, в котором мы хотели играть. Я знал, что Сент-Генри вернется после того первого сета. Это была потрясающая команда с потрясающими нападающими … Мы были очень низкими».

Тигры, выигравшие свой первый титул округа с 2018 года, закончили в общем зачете 21-6. Они потеряют восемь старшеклассников до окончания учебы.

«Я очень рад быть мертвым», – сказал Метс о сезоне. «Я не могу достаточно рассказать о женщинах и той работе, которую они проделали внутри и снаружи, чтобы вернуть нас к чемпионату округа и вернуть его на этот турнир. Они приходили каждый день тренироваться, готовые к игре. Они большие дети. Я думаю, у меня есть дети, готовые к бегу ».

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Сент-Генри упал до Джексон-центра и вышел в финал

Фотограф Sydney Daily News Люк Гронберг участвовал в написании статьи. С Гроннебергом можно связаться по адресу [email protected]