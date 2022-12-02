«Волна-убийца» обрушилась на круизный лайнер в Антарктиде: один человек погиб, четверо получили ранения

Круизная компания сообщила, что пассажир во время антарктического круиза погиб, а еще четверо получили ранения после того, как их корабль викингов столкнулся с «волной-убийцей».

Viking сообщил, что инцидент произошел во вторник около 22:40 по местному времени, когда Viking Polaris плыл в сторону Ушуайи, Аргентина.

«Викинг» сообщил, что один из гостей скончался после аварии, но не стал раскрывать подробности о причине смерти. В компании заявили, что семья пострадавшего была уведомлена. Личность и национальность пассажира не разглашаются.

Викинг сказал, что четыре других гостя получили неопасные для жизни травмы во время инцидента, и им оказали помощь судовой врач и медицинский персонал.

Викинг сказал в утверждение Четверг. «Наше внимание по-прежнему сосредоточено на безопасности и благополучии наших гостей и экипажа, и мы работаем напрямую с ними, чтобы организовать обратный рейс».

Поврежденные окна можно увидеть на Viking Polaris после того, как его ударила волна-убийца. Предоставлено Беверли Спаркер

Викинг сказал, что корабль получил «ограниченные повреждения» от волны-убийцы и прибыл в Ушуайю в среду «без дальнейших происшествий». На фотографиях стоящего на якоре корабля видно много поврежденных окон.

Пассажиры корабля описали взрывоопасные условия, приведшие к аварии.

Беверли Спейкер из Калифорнии рассказала ABC News, что в результате «сильного удара» окна кабины ее дома и дома ее мужа треснула ее оконная рама.

«Очевидно, что произошло что-то важное», — сказала она. «Много воды утекло».

«К счастью, наши окна выдержали», — добавила она, хотя и сказала, что другие комнаты на ее стороне корабля были «размыты».

Поврежденные окна можно увидеть на Viking Polaris после того, как его ударила волна-убийца. Предоставлено Беверли Спаркер

Двоюродная сестра Спейкера, Сьюзи Гудинг из Северной Каролины, рассказала ABC News, что в то время корабль проходил через пролив Дрейка, «известный своими неспокойными волнами».

Гудинг сказал, что, хотя условия снаружи выглядели «ужасными», до аварии внутри было «как на обычном круизном лайнере». Она сказала, что почувствовала «внезапную дрожь», которая заставила шкафчики открыться.

«Это было невероятно», — сказала она. «В то время, когда это произошло, мы лично задавались вопросом, знали ли мы, что рядом нет айсбергов, но это было похоже на то, что мы столкнулись с айсбергом? Это было очень удивительно».

Спейкер сказала, что после этого она и другие пассажиры были «шокированы».

«Независимо от того, на какой стороне лодки вы находитесь, по всему кораблю чувствовалось, что явно произошло что-то плохое», — сказала она. «Так что все были ошарашены».

Корабль пришвартовался, пока пассажиры ждали от викингов дальнейших планов путешествия, по словам Гудинга, который сказал, что два других корабля в их бухте в Ушуайе также были повреждены, возможно, волнами-изгоями.

Круизная компания заявила, что следующий рейс Viking Polaris на Южный полюс, запланированный на 5 декабря, был отменен «после тщательного рассмотрения».

Волна-убийца или сильный шторм «более чем в два раза больше окружающих волн» и «чрезвычайно непредсказуемы». Национальная океанская служба.

Ушуайя, расположенная в самой южной части Южной Америки, является обычной отправной точкой для круизов в Антарктиду.