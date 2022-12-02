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«Волна-убийца» обрушилась на круизный лайнер в Антарктиде: один человек погиб, четверо получили ранения

2 декабря, 2022
Toma Kulikov

Круизная компания сообщила, что пассажир во время антарктического круиза погиб, а еще четверо получили ранения после того, как их корабль викингов столкнулся с «волной-убийцей».

Viking сообщил, что инцидент произошел во вторник около 22:40 по местному времени, когда Viking Polaris плыл в сторону Ушуайи, Аргентина.

«Викинг» сообщил, что один из гостей скончался после аварии, но не стал раскрывать подробности о причине смерти. В компании заявили, что семья пострадавшего была уведомлена. Личность и национальность пассажира не разглашаются.

Викинг сказал, что четыре других гостя получили неопасные для жизни травмы во время инцидента, и им оказали помощь судовой врач и медицинский персонал.

Викинг сказал в утверждение Четверг. «Наше внимание по-прежнему сосредоточено на безопасности и благополучии наших гостей и экипажа, и мы работаем напрямую с ними, чтобы организовать обратный рейс».

Поврежденные окна можно увидеть на Viking Polaris после того, как его ударила волна-убийца.

Предоставлено Беверли Спаркер

Викинг сказал, что корабль получил «ограниченные повреждения» от волны-убийцы и прибыл в Ушуайю в среду «без дальнейших происшествий». На фотографиях стоящего на якоре корабля видно много поврежденных окон.

Пассажиры корабля описали взрывоопасные условия, приведшие к аварии.

Беверли Спейкер из Калифорнии рассказала ABC News, что в результате «сильного удара» окна кабины ее дома и дома ее мужа треснула ее оконная рама.

«Очевидно, что произошло что-то важное», — сказала она. «Много воды утекло».

«К счастью, наши окна выдержали», — добавила она, хотя и сказала, что другие комнаты на ее стороне корабля были «размыты».

Фото: Поврежденные окна можно увидеть на Viking Polaris после того, как его накрыла злая волна.

Поврежденные окна можно увидеть на Viking Polaris после того, как его ударила волна-убийца.

Предоставлено Беверли Спаркер

Двоюродная сестра Спейкера, Сьюзи Гудинг из Северной Каролины, рассказала ABC News, что в то время корабль проходил через пролив Дрейка, «известный своими неспокойными волнами».

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Гудинг сказал, что, хотя условия снаружи выглядели «ужасными», до аварии внутри было «как на обычном круизном лайнере». Она сказала, что почувствовала «внезапную дрожь», которая заставила шкафчики открыться.

«Это было невероятно», — сказала она. «В то время, когда это произошло, мы лично задавались вопросом, знали ли мы, что рядом нет айсбергов, но это было похоже на то, что мы столкнулись с айсбергом? Это было очень удивительно».

Спейкер сказала, что после этого она и другие пассажиры были «шокированы».

«Независимо от того, на какой стороне лодки вы находитесь, по всему кораблю чувствовалось, что явно произошло что-то плохое», — сказала она. «Так что все были ошарашены».

Корабль пришвартовался, пока пассажиры ждали от викингов дальнейших планов путешествия, по словам Гудинга, который сказал, что два других корабля в их бухте в Ушуайе также были повреждены, возможно, волнами-изгоями.

Круизная компания заявила, что следующий рейс Viking Polaris на Южный полюс, запланированный на 5 декабря, был отменен «после тщательного рассмотрения».

Волна-убийца или сильный шторм «более чем в два раза больше окружающих волн» и «чрезвычайно непредсказуемы». Национальная океанская служба.

Ушуайя, расположенная в самой южной части Южной Америки, является обычной отправной точкой для круизов в Антарктиду.

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