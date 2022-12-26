Волнение больших обновлений ОС для всех моделей Galaxy S10 и Note 10 закончилось

Samsung объявила, что сделает это Некоторые смартфоны оснащены тремя обновлениями ОС Android. В 2019 году это впечатлило многих из нас, и мы были еще счастливее, когда позже узнали, что Samsung Завышает общее количество основных обновлений ОС Для его флагмана и некоторых охранников среднего или четвертого уровня, По сути, за пределами самого Google Android.

Политика трех основных обновлений ОС была применима к флагманским устройствам, выпущенным до 2021 года, а это означает, что Галактика С10 И Галактика Примечание 10 Группы перейдут с Android 9 Pie (которую они использовали при запуске) на Андроид 12. Однако все оказалось не так ясно, как можно было ожидать.

в Галактика С10 Лайт и Галактика Примечание 10 Лайтхотя были некоторые устройства среднего класса / немного старше, они также технически были частью линейки Galaxy S10 и Note 10, но оба телефона были выпущены с Android 10. Это означает, что оба телефона имели право на участие в программе. Андроид 13Samsung уже выпустила это обновление для двух моделей Lite на большинстве рынков.

Android 14 не появится ни на одной модели Galaxy S10 или Note 10

И Android 13 теперь доступен для S10 Lite. И Галактика Примечание 10 ЛайтНи одна из моделей Galaxy S10 или Note 10 не имеет права на более серьезные обновления ОС. Galaxy S10 Lite или Galaxy Note 10 Lite может быть Получите некоторые функции One UI 5.1 Однажды One UI 5.1 дебютировал с серией Galaxy S23 в следующем году, но на момент написания это всего лишь предположение, а не гарантия.

Обновления безопасности — это единственное, что вы можете ожидать в будущем, если у вас есть телефон серии Galaxy S10 или Note 10. Galaxy S10e, Galaxy S10/S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10/Note 10 5G и Galaxy Note 10+ / Galaxy Note 10+ 5G получали ежеквартальные обновления безопасности в течение года или более. Между тем, S10 Lite и Note 10 Lite будут получать ежемесячные обновления безопасности до конца следующего года.

Хотите больше крупных обновлений ОС? Перейдите на телефон Samsung, выпущенный в 2021 году или позже.

Любой владелец смартфона серии Galaxy S10 или Galaxy Note 10, который хочет использовать Android 14 и выше, должен будет перейти на телефон Galaxy, выпущенный в 2021 году и позже, но не обязательно на флагман. Телефоны среднего класса, такие как Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73, Galaxy A52 2022 года или прошлогодний Galaxy A72, также Право на четыре поколения обновлений Android Так что вариантов много.

А благодаря праздничному сезону еще может быть время, чтобы купить новый Samsung Galaxy дешевле, чем обычно. Ознакомьтесь с нашим путеводителем по отдыху, чтобы получить рекомендации Если вы заинтересованы в том, чтобы оставить свой смартфон Galaxy S10 или Note 10 позади, или если вы вообще хотите перейти на более новое устройство.

SamsungГалактика С10

SamsungГалактика Примечание 10

SamsungГалактика С10 Лайт