«Волнующее время»: Европейское космическое агентство вносит разнообразие в космос | Наука

Хелен Шарман, первая женщина-астронавт Великобритании, приветствовала решение Европейского космического агентства об увеличении разнообразия экипажей как «захватывающее время для расширения полетов человека в космос».

Европейское космическое агентство объявило ранее на этой неделе, что в рамках своих усилий по набору до 26 новых астронавтов оно шире, чем когда-либо прежде, и что разнообразие – по полу, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, убеждениям и физическим недостаткам – будет в центре его усилий по найму.

Шарман сказала, что она «довольна новой группой астронавтов из Европейского космического агентства» и приветствовала «известие о том, что ЕКА хочет лучше представить разнообразие населения в своих космических экипажах».

Она присоединяется к другим европейским астронавтам, включая Тима Бека из Соединенного Королевства и итальянского астронавта Саманту Кристофоретти, восхваляя последнюю кампанию по набору астронавтов ЕКА и стремление агентства улучшить разнообразие.



Разнообразие – не бремя для нас. Разнообразие – это преимущество



В 1989 году Шарман откликнулся на радиорекламу о поиске космонавтов. Отобранная до 13 000 других претендентов, она в конце концов полетела на борту ракеты «Союз» и провела восемь дней на борту «Мир», бывшей российской космической станции.

Сегодня вероятность того, что вас выберут в качестве космонавта, остается высокой. Выступая на пресс-конференции ранее на этой неделе, генеральный директор Esa Ян Вернер сказал, что в 2009 году, когда Esa набирала новых астронавтов, более 8000 кандидатов подали заявки. В конечном итоге было выбрано шесть. Бек был одним из них.

ЕКА будет искать новых астронавтов, в том числе от четырех до шести новых «профессиональных астронавтов», которые будут выполнять долгосрочные миссии, например, полеты на Луну. Впервые Эса также ищет 20 дополнительных «резервных астронавтов», которым не нужно будет покидать свою дневную работу, но их могут пригласить для выполнения разовых миссий.

Уорнер подчеркнул: «Разнообразие – это не бремя. Разнообразие – это ценность».

«С момента своего основания в 1975 году ISA объединила множество стран и культур. Но разнообразие – это также то, на что мы смотрим в более широком смысле. Что касается этого нового исследования, мы особенно поощряем женщин подавать заявки, потому что это очень интересно и полезно, если у нас смешанные команды ».

Из 560 человек, побывавших в космосе, только 11% составляли женщины.

В 1950-х годах, когда НАСА впервые задумало отправить людей в космос, их первоначальный призыв к астронавтам искал мужчин ростом ниже 5 футов 11 дюймов (180 см), которые были вовлечены в опасные физические нагрузки, такие как дайвинг и альпинизм.

Тогдашний президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр лично вмешался, настаивая на том, что только военные пилоты имеют право на продвижение вперед, а это требование, чтобы женщины не могли продвигаться вперед.

Советский Союз придерживался другого подхода. Более высокое число погибших во время Второй мировой войны означало, что на профессиональных ролях было больше женщин. В 1963 году космонавт Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе.

Пройдет 20 лет, прежде чем другая женщина достигнет орбиты.

Космические агентства сейчас стремятся расширить свои ряды. В 2019 году НАСА успешно завершило свой первый женский выход в открытый космос (его первую попытку пришлось отложить из-за отсутствия костюмов размера костюма). В октябре 2020 года туалеты на Международной космической станции были заменены на новый дизайн, подходящий как женщинам, так и мужчинам.

В рамках своей программы Artemis НАСА обязалось высадить на Луну первую женщину и следующего мужчину к 2024 году.

Помимо гендерной проблематики, Эса впервые также рассмотрит людей с ограниченными физическими возможностями в рамках нового проекта под названием Parastronaut Feasibility Project.

Кристофоретти сказал: «Когда дело доходит до космических путешествий, мы все инвалиды. Мы не эволюционировали, чтобы летать в космос. И так далее». [sending an individual with a physical disability into space] Становится техническим вопросом “.

Конечная цель Эсы – сделать так, чтобы астронавт с ограниченными физическими возможностями со временем полетел на Международную космическую станцию. «Речь идет о способностях, а не об инвалидности, – сказал Бек. – Я бы не стал беспокоиться о космических путешествиях для людей с ограниченными возможностями».

Шарман сказала, что ожидает, что по мере того, как полеты человека в космос станут более коммерческими, выход в космос станет проще, поскольку люди будут работать в компаниях, выполняющих миссии в космосе.

Эти астронавты не будут профессиональными астронавтами, нанятыми космическим агентством, они скорее будут проводить периоды времени в космосе, как они могли бы проводить периоды времени на различных рабочих местах на Земле. В нем говорится, что это захватывающее время для расширения полетов человека в космос.

Помимо отбора астронавтов, ЕКА также говорило о «разнообразии ракет-носителей». Правительственные ракеты были единственным способом достичь космоса. Будущие астронавты могут оказаться на ракете SpaceX, Boeing или даже на корабле «Союз» – том же корабле, который доставил Шармана в космос почти 30 лет назад.