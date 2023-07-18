Волны тепла установили рекорды, а предупреждения о вреде для здоровья были вызваны в Соединенных Штатах и ​​​​Европе.

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Волны тепла усилились в южной и восточной Европе, Азии и на большей части территории США во вторник, поскольку Всемирная метеорологическая организация предупредила о повышенном риске смерти от суровой погоды.

По всей территории Соединенных Штатов американцы боролись с различными суровыми погодными условиями, от лесных пожаров до предупреждений о задымлении и наводнениях, а также с тропическим штормом, надвигающимся на островной штат Гавайи в Тихом океане во вторник днем.

Феникс, юго-западная Аризона, во вторник превысил 110 градусов по Фаренгейту (43 градуса по Цельсию) 19-й день подряд, побив небывалый рекорд в 18 дней подряд более 110.

Между тем, на северо-востоке Вермонта ожидаются грозы в залитых водой районах, уже пропитанных недавними проливными дождями, что может привести к новым наводнениям, подобным тому, которое на прошлой неделе затопило дороги и привело к тому, что люди оказались в своих домах.

На средиземноморском острове Сардиния может наблюдаться максимальная температура более 47 градусов по Цельсию (116 по Фаренгейту), а метеорологи говорят, что температура может достигать 40 градусов (104 по Фаренгейту) во многих итальянских городах, в том числе 42-43 градуса по Цельсию в регионе Лацио, в который входит Рим.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что высокие температуры обрушатся на Европу во время пикового летнего туристического сезона, и ожидается усиление волны тепла в северном полушарии. По оценкам, только в Европе в прошлом году от аномальной жары погибло 61 000 человек.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс-Хенри Б. Клуж сказал, что мир должен смотреть вперед, поскольку он приспосабливается к «новой реальности» смертельной жары и других экстремальных погодных условий.

«Существует острая и безотлагательная потребность в региональных и глобальных действиях для эффективного преодоления климатического кризиса, который представляет собой экзистенциальную угрозу для человечества», — сказал он.

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского союза объявил красный уровень опасности из-за высоких температур на большей части территории Италии, северо-востока Испании, Хорватии, Сербии, юга Боснии и Герцеговины и Черногории.

Волны тепла этим летом, когда температура достигла 127°F (53°C) в Долине Смерти в Калифорнии и более 52°C (126°F) в северо-западном Китае, совпали с лесными пожарами от Греции до швейцарских Альп и смертоносными наводнениями в Индии и Южной Корее.

Они придали новую актуальность переговорам на этой неделе между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими в мире источниками парниковых газов.

Посланник США по климату Джон Керри встретился с китайскими официальными лицами в Пекине и выразил надежду, что сотрудничество в области климата может пересмотреть сложные отношения между двумя державами.

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Пекина углеродной нейтральности и то, что углеродный пик неизбежен, но на него не повлияют другие.

«Температура в Северной Америке, Азии, Северной Африке и Средиземноморье будет выше 40°C в течение длительного времени на этой неделе из-за усиления аномальной жары», — заявили во Всемирной метеорологической организации.

[1/3]Люди охлаждаются возле Испанской лестницы во время сильной жары в Италии, поскольку в ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры в Риме, Италия, 18 июля 2023 года. REUTERS/Remo Caselli

Всемирная метеорологическая организация заявила, что минимальные ночные температуры, как ожидается, также достигнут новых максимумов, что создаст риск увеличения случаев сердечных приступов и смерти.

«Хотя наибольшее внимание уделяется экстремальным дневным температурам, именно ночные температуры представляют наибольший риск для здоровья, особенно для уязвимых групп населения», — добавила она.

Самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Ученые давно предупреждали, что изменение климата, вызванное главным образом выбросами парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, приведет к более частым, интенсивным и смертоносным периодам сильной жары. Они говорят, что правительства должны резко сократить выбросы, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Служба по изменению климата Copernicus Европейского союза сообщает, что 2022 и 2021 годы были самыми жаркими на континенте летом. Самая высокая зарегистрированная температура в Европе была 48,8 ° C (120 ° F) на Сицилии два года назад.

В Италии туристы пытались сохранить хладнокровие, плескаясь в римских фонтанах и стоя под гигантскими вентиляторами, установленными возле Колизея. Некоторым пришлось стоять в очереди за такси более часа на жаре возле центрального железнодорожного вокзала Рима из-за хронической нехватки такси в столице.

Во вторник министерство здравоохранения выпустило погодные предупреждения в 20 из 27 крупных городов страны, и ожидается, что в среду их число возрастет до 23.

«Не исключено, что мы превысим 47 градусов, и могут быть некоторые места в Сульчисе и Кампидано (на юге Сардинии), которые могут заставить нас зафиксировать более высокое значение», — сказал Карло Спано из метеорологической службы итальянских ВВС. .

Жара побудила некоторых путешественников вернуться домой пораньше. Анита Эльшве и ее муж вернулись в Норвегию из места отдыха в Фазанелло, деревне к северу от Рима, на неделю раньше, чем планировалось.

«У меня были сильные боли в голове и ногах, мои пальцы распухли, и у меня все больше и больше кружилась голова», — сказала Аль-Шувай о своих симптомах, связанных с жарой.

Районы северо-восточных регионов Испании Каталония, Арагон и средиземноморский остров Майорка были предупреждены о температуре более 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту) во вторник. Каталонская метеорологическая служба сообщила, что в водохранилище Боаделья недалеко от деревни Дарниос ртуть достигла 45 градусов по Цельсию (113 градусов по Фаренгейту), что является самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной в регионе.

«Я немного боролась, но у меня есть потолочный вентилятор, и это помогло мне, — сказала 60-летняя Мерседес, секретарь из Мадрида. — Я смогла заснуть, но это было тяжело».

В Греции власти приказали гражданам, находящимся поблизости от лесного пожара в Дервинохории, к северу от Афин, закрыть двери и окна при приближении дыма.

Стоя в своем горящем доме в Ано-Лагонисси, где он прожил 32 года, 89-летний Гиоргос Николау рассказал, как он спасся от огня в одном купальнике и купальной рубашке.

«У меня больше ничего нет, у меня даже нет другого ботинка. Ничего. Я закончил», — сказал он.

Дополнительные репортажи Анджело Аманте, Эммы Фардж, Гизельды Фаньони, Криспиана Палмера, Анжелики Котанто, Эммы Пинедо, Габриэля Тетро-Фарбера; Написание Матиаса Уильямса; Под редакцией Джанет Лоуренс и Авроры Эллис

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