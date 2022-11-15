«Волшебное зарядное устройство», от которого Apple, похоже, отказалась, появляется на новых изображениях.

Первая линейка Apple аксессуаров для зарядки MagSafe для iPhone несколько ограничена: у вас есть стандартный MagSafe Disk, MagSafe Duo, разочаровывающий аккумуляторный блок MagSafe и, ну… вот и все. Но новые изображения указывают на то, что Apple в какой-то момент рассматривала возможность выпуска металлической подставки со встроенным зарядным устройством MagSafe.

Фотографии и детали актуальны Поделился пользователь Твиттера @TheBlueMister А потом покрывает это Слухи о Маке. @TheBlueMister входит в группу заядлых коллекционеров в Твиттере, которые делятся подробностями о прототипе и ранее выпущенных устройствах и аксессуарах Apple. Более одного человека приобрели «Зарядное устройство Apple Magic Charger» (именно так оно написано, когда вы подключаете его к своему Mac), что помогает поверить в его подлинность.

Продукт имеет толстое алюминиевое основание с круглым вырезом для диска MagSafe, который может лежать ровно или стоять вертикально, подобно зарядному устройству Apple Watch на MagSafe Duo.

Внизу есть резиновый слой, предотвращающий перемещение Magic Charger, и появляется постоянно подключенный кабель USB-C. Последнее звучит ужасно из-за общей долговечности и путешествий с этой штукой, но я думаю, в этом и заключается суть MagSafe Duo.

Самый большой и очевидный недостаток заключается в том, что Magic Charger может удерживать iPhone только в альбомной ориентации; Круглый магнитный диск MagSafe установлен низко, чтобы приспособиться к вертикальному положению. Nomad делает металлическую базу MagSafe Он выглядит точно так же и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт, но без вертикальной ориентации.

Я подозреваю, что Apple осознала, что одинокое стоячее положение Magic Charger в ландшафте было крайне непрактичным и неудобным еще до того, как этот аксессуар был близок к выпуску. Мне любопытно, есть ли «волшебство» в его интеграции с iPhone; Apple, возможно, думала об уникальных возможностях программного обеспечения, подобных тем, которые предлагает Pixel Stand от Google. Или, может быть, это было просто причудливое название того, что могло оказаться дорогим зарядным устройством. READ Android 13 Beta 4.1 распространяется на Pixel с множеством исправлений ошибок