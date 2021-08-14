Вольный парень: как Райан Рейнольдс создал супергероев нового типа | Новости энтов и искусств

Это мир автомобильных погонь, массовых взрывов и жестоких перестрелок – пока что это очень типично для обычного супергероя.

Но в Райан РейнольдсНовый фильм Free Guy, голливудский актер, известный своими оскорблениями и сатириком список мертвых Он дает нам новый вид крестоносцев. Ничем не примечательный банковский служащий следует одному и тому же простому распорядку дня каждый день, носит голубую рубашку вместо халата и любит Мэрайя Кэри.

“Несчастливый день. Хорошего дня” – это его веселая мантра. Парень такой добрый Описание: милый.

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Британская звезда Джоди Комер играет девушку Милли / Молотова вместе с Рейнольдсом в ее первой главной роли в фильме. Фото: Алан Маркфилд / 20th Century Studios



Но мир, в котором он живет, Свободный город, на самом деле является вымышленным миром, созданным для компьютерной игры, и оказывается, что Гай – всего лишь второстепенный персонаж или NPC (неигровой персонаж), которому суждено жить так же, как и сурок. Обладая обычным состоянием, безразлично к ежедневной смерти и разрушениям, причиняемым персонажами игроков вокруг него.

Пока однажды это не станет чем-то большим. Этот человек становится чувствительным, развивает свое мнение и влюбляется в девушку Молотова, альтер-эго игрока в свободный город Милли (которую играет Джоди Комер), а затем в битве за уничтожение киношного злодея Антуана (Тайка Вайтити), человека, который заработал много денег, украв ее интеллектуальную собственность для создания игры.

Новичкам в играх и искусственном интеллекте это может показаться сложным. Но Free Guy удается взять то, что может быть трудным для понимания, и сделать его легким, веселым и неожиданно трогательным. И хотя он был вдохновлен всем, от Эльфов до Шоу Трумэна и Grand Theft Auto, а также Днем сурка, он также кажется совершенно уникальным.

У Рейнольдса может быть отличный летний фильм.

«Фильм никогда не предназначался для того, чтобы стать нишевым рынком, игроки – это просто что-то вроде вещи», – сказал он Sky News. «Как и многие другие великие фильмы, которые мы смотрели, вы знаете, если вы думаете о« Назад в будущее », это не фильм о ДеЛориане, это фильм о путешествиях во времени, об исполнении желаний и личных приключениях. чувства, которые мы хотели иметь с Free Guy.

«Дело не столько в мире видеоигр, сколько в обстановке, которая облегчает или позволяет нам рассказать эту необычную историю».

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Рейнольдс на съемочной площадке со своими коллегами и членами команды Free Guy: (по часовой стрелке слева) Джо Керри, Джоди Комер, Шон Леви, Уткарш Амбудкар и Тайка Вайтити Бек: Алан Маркфилд / 20th Century Studios



В эпоху франшиз комиксов, спин-оффов и сиквелов, которые никогда не заканчиваются, Рейнольдс говорит, что он также гордится тем, что «Свободный парень» режиссера Шона Леви («Очень странные дела», «Ночь в музее») является полностью оригинальным.

«В наши дни становится все труднее заполучить что-то новое», – говорит он. «Намного проще пойти в студию и сказать:« Я хотел бы снять этот фильм на основе этого комикса или этого, или я хотел бы сделать продолжение или введение к этому ». Приключение / комедия / боевик на лето. Что ты говоришь?”

«Знаете, студии сложно продать. Поэтому мы с Шоном Леви были очень рады получить эту возможность здесь с Free Guy».

В своей первой крупной роли в кино звезда Ливерпульского комера наиболее известна тем, что сыграла русского убийцу-психопата Вилланеллу в фильме. Убить ЕвуОна еще раз показывает свой талант в диалектах, чередуя английское и американское гранёное стекло. Рейнольдс не может достаточно хвалить ее.

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Звезда Comer and Stranger Things Джо Керри играет Милли и Киз. Фото: Студия 20-го века



«Это похоже на швейцарский армейский нож, обтянутый кожей», – говорит он. «Она может делать что угодно, это действительно безумие – видеть, как она уходит. Я думаю, мы читали о 70 или 80 других актерах на эту конкретную роль и знали, что хотим кого-то действительно особенного, но типа, иногда вы не знаете, что искали. пока вы не войдете в комнату, а она была Джуди.

«Я только что вошел и думаю, что это была вторая строчка из ее рта, я уже смотрела на Шона и кивнула ему, типа:« Это тот человек ». Это наша девочка Молотова.

«Думаю, я снялся на 800 000 фильмов больше, чем сделал, но вы этого не заметите. С первого часа работы на съемочной площадке я почувствовал, что учусь у нее больше, чем она у меня. И я думаю, что это признак того, кто действительно хорош в своей профессии. Она тоже человек. «Тоже красивая, и это определенно не повредит».

Когда Гай начинает навсегда меняться в Free City, персонаж развивается на базе офлайновых фанатов. Фильм перемещается между двумя мирами, исследуя проблему размытой границы между реальностью и виртуальной реальностью.

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Рейнольдс, которого снимали на нью-йоркской премьере «Свободного парня», говорит, что хотел отметить людей, «выходящих на задний план». Фото: Эван Агостини / Invision / AP



Он говорит, что это было то, о чем Рейнольдс думал при создании фильма.

«Очевидно, что искусственный интеллект – это то, с чем мы все действительно имеем дело прямо сейчас, и я думаю, что наша жизнь на экранах иногда неотличима от нашей реальной жизни», – говорит он. «Я думаю, что важно попытаться идентифицировать эти две вещи. Я не могу сказать, что мне всегда это удавалось.

“Но, да, это довольно дико. Я много копаюсь в этом мире в поисках фильма … Мне пришлось действительно узнать столько, сколько я мог, и на самом деле войти и поиграть в некоторые игры, и я мог видеть, насколько это было сложно и это как бы освободило и однажды подвело их. Но я также вижу, насколько люди связаны с обществом.

«Я много думал о геймерах, когда мы все были взаперти, и я думал, вау, может быть, это действительно отличный способ связаться с вашим сообществом вокруг вас. У них есть эта способность общаться и взаимодействовать с другими людьми через игры. . »

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‘Я бы не осмелился назвать это футболом’: Райан Рейнольдс о поглощении Рексхэма ФК



Другой мир, в который Рейнольдс погрузился в прошлом году, – это футбол после его неожиданного поглощения Робом МакЭлхенни из Wrexham FC в начале года.

Звезда описывает быть совладельцем клуба, не входящего в лигу, как «роль всей жизни» – и Он уверяет британских болельщиков, что точно не назовет это футболом во время нашего интервью..

В начале этой недели в Уэльсе, перед официальным релизом, прошел специальный показ «Свободного парня», при этом несколько мест зарезервированы для работников служб экстренной помощи и благотворительных организаций в знак благодарности за все, что они сделали во время пандемии.

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Кажется особенно уместным, что еще одна тема фильма – это прославление обычных, незамеченных героев, которые не всегда получают то внимание, которого они заслуживают. После 18 месяцев, когда крупные рабочие вытаскивали мир из кризиса, эта тема получила отклик в 2021 году.

«Именно по этой причине мы сняли этот фильм», – говорит Рейнольдс. «Когда мы снимали, это было в верхней части нашей мысли. Это было время, когда мы были в этом мрачном и постоянно пугающем новостном цикле, и вы видели людей, выходящих из тени, и людей, выходящих вперед из фона. , объединяясь и становясь агентами перемен.

«Я думаю, что это то же самое, что вы видите в Free Guy, фэнтезийную версию этого и гораздо более фэнтезийную версию, действие которой происходит в гигантской приключенческой / комедийной / романтической среде.

«Но да, это было большой частью нашего намерения заняться этим, и со временем это становится все более и более важным прямо сейчас».

Free Jay сейчас в кинотеатрах