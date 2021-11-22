Воодушевленный братом, Зверев побеждает агрессивной тактикой | буйволиный спорт

ЭНДРЮ ДАМПФ, спортивный писатель, AP
Турин, Италия (AP) — смелые победители авиаудара. Сервис и волейбол. Туз вне досягаемости на первом матч-пойнте — со второй подачей.
Александр Зверев продемонстрировал новую, более агрессивную тактику, победив в воскресенье со счетом 6-4 6-4 над вторым посеянным Даниилом Медведевым, и во второй раз завоевал трофей финала ATP.
Через день после победы над Новаком Джоковичем в трех сетах полуфинала Зверев поднял свою технику на новый уровень.
«Это определенно был план на игру, — сказал Зверев. — Он один из лучших начинающих игроков в мире, и против него нужно контролировать очки, и я сделал это сегодня, и поэтому это сработало для меня. «
Это был похожий подход к тому, как Джокович обыграл Медведева в финале Paris Masters в начале этого месяца, когда серб атаковал сетку чаще, чем обычно.
«Некоторое время он отлично играл в теннис, но теперь он играет очень умно, — сказал старший брат Зверева и его коллега по профессии Миша, который тренировал его в отсутствие Александра Зверева-старшего.
«Он улучшает свой стиль игры», — сказал Миша в интервью на поле вскоре после финала, когда Зверев все еще купался в толпе и раздавал автографы.
«Я видел, как он бил наотмашь рядом с выстрелом и сделал бросок, чтобы прикончить точку, попал и выстрелил… Мне очень понравилось наблюдать за ним».
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».