Вооружение Россией эмигрантов никуда не делось

Президент России Владимир Путин и его генералы отказались от привычной стратегии в своих попытках остановить контрнаступление Украины. Они используют либеральное пушечное мясо в виде новобранцев, которых быстро заполняют пробелы на фронте. Они нацелены на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, чтобы сломить боевой дух украинцев.

Надеясь убедить Запад сократить материальную поддержку Киева и настаивать на урегулировании, Москва использует смесь старой и новой тактики: враждебную ядерную риторику и смешанные атаки, такие как недавний загадочный саботаж подводных кабелей и трубопроводов.

Еще одним аспектом гибридной войны России против Запада является нелепое использование иммигрантов из Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока для дестабилизации Европы. Для России вооружение иммигрантов не является чем-то новым. Дополнительным преимуществом Путина в том, что он вмешался, чтобы спасти сирийского правителя Башара Асада, является его способность усиливать и ослаблять давление, выгоняя мигрантов из раздираемого войной региона к европейским берегам. То же самое можно сказать и об интересе России к Северной Африке и Сахелю.

Во многих европейских странах, особенно в странах со средиземноморским побережьем, большой приток вновь прибывших иммигрантов сохраняется на протяжении многих лет. Возникшие в результате этого экономические, гуманитарные и социальные проблемы, а также проблемы в области безопасности не были полностью решены. Россия стоит на страже южных подходов к Европе. Мысль о том, что г-н Путин спровоцирует приток новых иммигрантов, наверняка не даст спать многим европейским лидерам всю ночь.

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Однако российское вооружение мигрантов проявляется не только в Средиземноморье. Даже такие страны, как Финляндия и Норвегия, с помощью России столкнулись со своей долей нелегальных иммигрантов.

Гибридная война России с человеческими пешками также усиливается вдоль границ между марионеточными государствами России в Беларуси, Латвии, Литве и Польше. Год назад, когда Россия и Беларусь впервые открыли этот фронт, я написал:

«Последние четыре месяца Беларусь… поощряла мигрантов из Афганистана, Африки и Ближнего Востока приезжать в Минск… а потом автобусами и с оружием до границ с Латвией, соседней Литвой и Польшей. власти избивают мигрантов, лишают предметов первой необходимости, а в некоторых случаях иногда физически заставляют их попытаться незаконно пересечь границу».

Второе вторжение России в Украину несколько месяцев спустя вытеснило это гибридное наступление из заголовков. Но это не исчезло. В июне Польша завершила строительство постоянного стального забора на границе с Беларусью. Осматривая Стену, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заметил, что «первым признаком войны в Украине было нападение (президента Беларуси) Александра Лукашенко на польскую границу с Беларусью».

В конце августа Литва объявила о завершении строительства пограничной стены с Беларусью (по крайней мере, на участках границы, не являющихся водоемом).

Латвийское строительство пограничной стены с Беларусью хоть и не завершено, но продолжается. Латвия имеет более короткую границу с Беларусью, чем с Литвой или Польшей. В сентябре Рига сообщила, что пресекает от 60 до 80 попыток пересечения границы нелегальными иммигрантами в неделю.

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Завершение строительства физических заграждений не означает, что г-н Лукашенко и г-н Путин решили отказаться от театра гибридных войн. Белорусские силовики продолжают срезать или повреждать части забора, прежде чем переправить через него еще больше мигрантов. Тем не менее, стены имели ощутимый эффект. В августе Польша заявила, что ежедневно совершает около 80 попыток пересечения границы по сравнению с 800 за день до завершения строительства пограничной стены.

В то время как граница Польши с Калининградом пока остается спокойной, недавнее заявление России о том, что она откроет рейсы с Ближнего Востока и Северной Африки в Калининград (вряд ли крупный туристический город), указывает на возможный план России по открытию нового гибридного фронта против Польши. . Поэтому польские власти не рискуют. Варшава объявила о планах построить 130-километровый забор вдоль границы между Польшей и Калининградом, и строительство началось в этом месяце.

Учитывая российское варварство на Украине, ясно сказать, что г-на Путина мало интересует человеческая жизнь, — это преуменьшение. То, что Россия и Беларусь продолжают использовать человеческие пешки в качестве оружия давления и расследования в Европе, вызывает презрение. К сожалению, похоже, что он здесь, чтобы остаться.