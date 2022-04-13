Вооружение Украины — The New York Times

Байден также заявил, что Соединенные Штаты «переместят» дополнительные вертолеты, хотя и не уточнил, будут ли они прибывать непосредственно из Соединенных Штатов или из другой страны. Он сказал, что его администрация «продолжит содействовать» передаче Украине других систем вооружений из союзных стран для помощи в боевых действиях.

На прошлой неделе Словакия согласилась направить в Украину советскую систему ПВО С-300 после того, как Соединенные Штаты согласились разместить в Словакии более современную систему Patriot.

Пентагон отдельно провел встречу с лидерами восьми крупнейших производителей оружия США, чтобы обсудить отправку более современного оружия в Украину и, в конечном итоге, пополнение запасов, если это необходимо.

Lockheed Martin и Raytheon, две компании, участвующие во встрече, производят противотанковые средства Javelin, а Raytheon производит зенитные комплексы Stinger, оба из которых были поставлены Украине Соединенными Штатами.

Официальные лица заявили, что Соединенные Штаты также увеличили поток разведданных в Украину о российских силах на Донбассе и в Крыму.