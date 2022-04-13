Вооружение Украины — The New York Times

Добрый вечер. Это сводка о войне между Россией и Украиной, путеводитель по последним новостям и анализу конфликта.
вооружение Украины
В то время как российские силы перегруппировываются для нового наступления на востоке, Соединенные Штаты и другие страны НАТО ищут способы сохранить поток оружия в Украину.
Президент Байден сказал президенту Владимиру Зеленскому сегодня в телефонном разговоре, что Соединенные Штаты направят дополнительно 800 миллионов долларов в виде военной помощи и помощи в сфере безопасности, включая «новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины».
Байден также заявил, что Соединенные Штаты «переместят» дополнительные вертолеты, хотя и не уточнил, будут ли они прибывать непосредственно из Соединенных Штатов или из другой страны. Он сказал, что его администрация «продолжит содействовать» передаче Украине других систем вооружений из союзных стран для помощи в боевых действиях.
На прошлой неделе Словакия согласилась направить в Украину советскую систему ПВО С-300 после того, как Соединенные Штаты согласились разместить в Словакии более современную систему Patriot.
Пентагон отдельно провел встречу с лидерами восьми крупнейших производителей оружия США, чтобы обсудить отправку более современного оружия в Украину и, в конечном итоге, пополнение запасов, если это необходимо.
Lockheed Martin и Raytheon, две компании, участвующие во встрече, производят противотанковые средства Javelin, а Raytheon производит зенитные комплексы Stinger, оба из которых были поставлены Украине Соединенными Штатами.
Официальные лица заявили, что Соединенные Штаты также увеличили поток разведданных в Украину о российских силах на Донбассе и в Крыму.
Эта информация может позволить украинцам проводить более эффективные контратаки против российских сил на Донбассе или в Крыму или лучше предсказывать передвижения российских войск из этих районов против украинских сил.
Писать в Атлантическом океане, Элиот Коэн, профессор Университета Джона Хопкинса, утверждает, что Соединенные Штаты и их союзники могут склонить чашу весов в пользу Украины с помощью оружия и советников на местах. Он написал, что президент России Владимир Путин «отдаст приказ о нападениях, которые в случае столкновения с хорошо обеспеченным ресурсами украинским противником могут эффективно уничтожить его армию. Задача Запада состоит в том, чтобы убедиться, что это его судьба».
Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО
Финляндия и Швеция рассматривают вопрос о том, подавать ли заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели, и многие ожидают вступления, что подчеркивает неприятные последствия вторжения в Украину для Путина.
Мои коллеги Стивен Эрлангер и Джуна Лимула писали, что он не сокрушил украинский национализм, а укрепил его. Вместо того, чтобы разделить НАТО и воспрепятствовать ее росту, Путин ограничил и, возможно, расширил ее.
Премьер-министры двух северных соседей провели сегодня в Стокгольме пресс-конференцию, на которой лидер Финляндии заявил, что решение может быть принято «в течение нескольких недель».
Перед вторжением в Украину Путин предупредил Швецию и Финляндию о «возмездии», если они вступят в НАТО. Даже быстрый процесс подачи заявки может занять год, в результате чего неприсоединившиеся страны тем временем окажутся уязвимыми, поэтому члены НАТО уже обсуждают гарантии безопасности для потенциальных членов.
В отличие от Швеции, Финляндия имеет протяженную границу с Россией, которой она правила на протяжении большей части XIX века. У Финляндии был конфликт с Советским Союзом незадолго до Второй мировой войны, известный как Зимняя война.
Утечка технических мозгов в России
За первые три недели марта Россию покинуло от 50 000 до 70 000 технических рабочих — исход, который может коренным образом изменить страну.
Русско-украинская война: основные события
Отрасль, которая считалась растущей силой в российской экономике, теряет много молодых умных компаний, создающих будущее.
Среди тех, кто уехал: около 300 разработчиков программного обеспечения, предпринимателей и других технических специалистов, которые сели на два чартерных рейса предприимчивых инвесторов в Ереван, столицу Армении, в течение нескольких недель после вторжения. Еще тысячи отправились в Грузию, Турцию, ОАЭ и другие страны, принимающие граждан России без виз.
Некоторые уехали из России, потому что выступали против войны или боялись, что не смогут высказать свое мнение, если останутся. Работая в сфере технологий, у них было достаточно денег, и они могли продолжать свою работу из любого места с ноутбуком и подключением к Интернету.
Другие ушли, потому что их компании вытащили их.
Технологии составляют небольшую часть российской экономики по сравнению с энергетикой и металлургией, но они быстро растут. Экономисты говорят, что потеря многих образованных и дальновидных молодых людей может иметь экономические последствия на долгие годы.
«До того, как все это началось, в России была такая мощная технологическая база, — сказал сбежавший в Армению основатель российского стартапа Артем Таганов. «Теперь у нас есть утечка мозгов, которая будет продолжаться в течение следующих пяти-десяти лет».
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