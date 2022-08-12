Вопреки российским бомбам украинский футбол начинает новый сезон

Несмотря на продолжающееся российское вторжение в Украину, Украинская Премьер-лига (УПЛ) готовится к новому футбольному сезону.

Учитывая, что военное положение все еще действует, матчи будут проходить без болельщиков, а стадионы будут оборудованы укрытиями на случай любых предупреждений о воздушных ударах.

Откровенно говоря, ни одна часть страны не застрахована от неизбирательных российских ударов.

Несмотря на российские атаки, опустошившие украинские города и поселки, спорт остается одним из немногих глобальных лекарств, способных отвлечь умы людей от войны и дать проблеск надежды и радости, и УПЛ надеется сделать именно это в сезоне 2022-23. , начиная с 23 августа.

Россия вторглась в Украину в 2014 году, потом снова вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, и украинский футбол тут же был отложен.

В начале последнего вторжения донецкий «Шахтер» лидировал в турнирной таблице на два очка от киевского «Динамо». Однако сезон был коротким.

Футбольная инфраструктура Украины не пережила войну и большая ее часть была сильно повреждена.

Многие украинские клубы не смогут выступать в следующем сезоне.

Другие украинские команды смогут принять участие в самых престижных континентальных соревнованиях Европы, но сыграют эти матчи только за пределами Украины.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют в Лиге чемпионов, «Днепр-1» примет участие в раунде плей-офф Лиги Европы, а луганская «Заря» и полтавская «Ворскла» сыграют в Лиге европейских конференций.

Министр спорта Украины Вадим Гуциит заявил: «Очень важно восстановить большой футбол, как и другие национальные чемпионаты, в Украине. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Мы продолжаем бороться и побеждать. Несмотря ни на что, украинский спорт и воля к победе на все фронты не останавливаются. Мы твердо стоим на спортивном фронте».

«Мы говорили об очень большой силе футбола, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что люди сейчас, конечно, не в хорошем настроении», — добавил Андрей Павелко, президент Федерации футбола Украины.

«Они в худшем состоянии, — сказал он. — Мы говорили о том, как футбол может помочь нам думать о будущем».

В следующем сезоне донецкий «Шахтер» сыграет в Лиге чемпионов УЕФА на пятом домашнем стадионе с 2014 года из-за войны с Россией.

Такие клубы, как донецкий «Шахтер» и луганская «Заря», остались без крова с 2014 года из-за российского вторжения в Донбасс на востоке Украины.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Балкин заявил, что они каждый день живут в режиме выживания, и с каждым днем ​​это становится все труднее.

Война привела к массовому оттоку иностранных игроков, что истощило украинские футбольные клубы лучших талантов.

Между тем, по словам Балкина, украинский футбол стал жертвой жадных футбольных агентов, которые пытаются использовать войну в Украине для получения прибыли.

Агенты пытаются убедить другие клубы, что все иностранные игроки в Украине станут свободными агентами и в конечном итоге уйдут, как только истечет срок их контрактов.

В интервью The Athletic Балкин сказал: «Некоторые агенты уничтожают нас. Они пытаются украсть игроков. Они играют в игры и общаются с клубами и говорят, что не платите нам, и сделки срываются. Вы не представляете, что происходит. на.»

Футбольный директор «Шахтера» Дариго Срина остался непокорным и сказал: «Мы будем командой голодных украинских игроков».

«Пришло время выжить, быть как семья и сделать что-то хорошее для нашего народа — мы не разочаруем ни наших болельщиков, ни Украину, все, что мы делаем, мы делаем для них», — добавил он.

утечка талантов

Потеряв многих своих лучших иностранных игроков, донецкий «Шахтер» также потерял своего итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

ФИФА, руководящий орган мирового футбола, хотела облегчить иностранным игрокам покидание команд в Украине за пределами обычного трансферного окна из-за войны, введя временные правила, позволяющие игрокам переезжать. .

Помимо агентов, пытающихся разделить украинские клубы, ФИФА ранее разрешала иностранным игрокам и тренерам, базирующимся в Украине, приостанавливать свои контракты и переходить в другие клубы до июня 2023 года.

Это только увеличит потери украинских клубов и понесет серьезные финансовые потери из-за решения ФИФА, что нанесет ущерб статусу украинского футбола.

И эта легкая неразбериха в сфере популярной культуры лишь играет на руку российскому плану подорвать все аспекты нормальной жизни и деморализовать украинцев до подчинения.

С 7 апреля два крупнейших клуба Украины — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» — продолжают участвовать в «Мировом туре за мир», продолжающемся европейском туре международных клубных товарищеских матчей, в котором Украинская футбольная лига была приостановлена ​​из-за российского чемпионата 2022 года. вторжение.

Цель этого тура — собрать деньги для украинских беженцев, а также попытаться помочь командам подготовиться к матчам и помочь игрокам оставаться в форме.

В следующем сезоне, в самом беспрецедентном событии в мире футбола, украинские футболисты вопреки всему снова выйдут на поле.

Они дадут надежду людям, сломленным смертью, разрушениями и войной, и предложат хотя бы на короткое время уйти от реальности, чтобы подбодрить свои футбольные клубы.

Они покажут, что что бы ни делала Россия, украинский народ поднимется над своими условиями и поднимет дух страны.