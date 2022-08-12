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Вопреки российским бомбам украинский футбол начинает новый сезон

12 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Несмотря на продолжающееся российское вторжение в Украину, Украинская Премьер-лига (УПЛ) готовится к новому футбольному сезону.

Учитывая, что военное положение все еще действует, матчи будут проходить без болельщиков, а стадионы будут оборудованы укрытиями на случай любых предупреждений о воздушных ударах.

Откровенно говоря, ни одна часть страны не застрахована от неизбирательных российских ударов.

Несмотря на российские атаки, опустошившие украинские города и поселки, спорт остается одним из немногих глобальных лекарств, способных отвлечь умы людей от войны и дать проблеск надежды и радости, и УПЛ надеется сделать именно это в сезоне 2022-23. , начиная с 23 августа.

Россия вторглась в Украину в 2014 году, потом снова вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, и украинский футбол тут же был отложен.

В начале последнего вторжения донецкий «Шахтер» лидировал в турнирной таблице на два очка от киевского «Динамо». Однако сезон был коротким.

Футбольная инфраструктура Украины не пережила войну и большая ее часть была сильно повреждена.

Многие украинские клубы не смогут выступать в следующем сезоне.

Другие украинские команды смогут принять участие в самых престижных континентальных соревнованиях Европы, но сыграют эти матчи только за пределами Украины.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют в Лиге чемпионов, «Днепр-1» примет участие в раунде плей-офф Лиги Европы, а луганская «Заря» и полтавская «Ворскла» сыграют в Лиге европейских конференций.

Министр спорта Украины Вадим Гуциит заявил: «Очень важно восстановить большой футбол, как и другие национальные чемпионаты, в Украине. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Мы продолжаем бороться и побеждать. Несмотря ни на что, украинский спорт и воля к победе на все фронты не останавливаются. Мы твердо стоим на спортивном фронте».

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«Мы говорили об очень большой силе футбола, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что люди сейчас, конечно, не в хорошем настроении», — добавил Андрей Павелко, президент Федерации футбола Украины.

«Они в худшем состоянии, — сказал он. — Мы говорили о том, как футбол может помочь нам думать о будущем».

В следующем сезоне донецкий «Шахтер» сыграет в Лиге чемпионов УЕФА на пятом домашнем стадионе с 2014 года из-за войны с Россией.

Такие клубы, как донецкий «Шахтер» и луганская «Заря», остались без крова с 2014 года из-за российского вторжения в Донбасс на востоке Украины.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Балкин заявил, что они каждый день живут в режиме выживания, и с каждым днем ​​это становится все труднее.

Война привела к массовому оттоку иностранных игроков, что истощило украинские футбольные клубы лучших талантов.

Между тем, по словам Балкина, украинский футбол стал жертвой жадных футбольных агентов, которые пытаются использовать войну в Украине для получения прибыли.

Агенты пытаются убедить другие клубы, что все иностранные игроки в Украине станут свободными агентами и в конечном итоге уйдут, как только истечет срок их контрактов.

В интервью The Athletic Балкин сказал: «Некоторые агенты уничтожают нас. Они пытаются украсть игроков. Они играют в игры и общаются с клубами и говорят, что не платите нам, и сделки срываются. Вы не представляете, что происходит. на.»

Футбольный директор «Шахтера» Дариго Срина остался непокорным и сказал: «Мы будем командой голодных украинских игроков».

«Пришло время выжить, быть как семья и сделать что-то хорошее для нашего народа — мы не разочаруем ни наших болельщиков, ни Украину, все, что мы делаем, мы делаем для них», — добавил он.

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утечка талантов

Потеряв многих своих лучших иностранных игроков, донецкий «Шахтер» также потерял своего итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

ФИФА, руководящий орган мирового футбола, хотела облегчить иностранным игрокам покидание команд в Украине за пределами обычного трансферного окна из-за войны, введя временные правила, позволяющие игрокам переезжать. .

Помимо агентов, пытающихся разделить украинские клубы, ФИФА ранее разрешала иностранным игрокам и тренерам, базирующимся в Украине, приостанавливать свои контракты и переходить в другие клубы до июня 2023 года.

Это только увеличит потери украинских клубов и понесет серьезные финансовые потери из-за решения ФИФА, что нанесет ущерб статусу украинского футбола.

И эта легкая неразбериха в сфере популярной культуры лишь играет на руку российскому плану подорвать все аспекты нормальной жизни и деморализовать украинцев до подчинения.

С 7 апреля два крупнейших клуба Украины — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» — продолжают участвовать в «Мировом туре за мир», продолжающемся европейском туре международных клубных товарищеских матчей, в котором Украинская футбольная лига была приостановлена ​​из-за российского чемпионата 2022 года. вторжение.

Цель этого тура — собрать деньги для украинских беженцев, а также попытаться помочь командам подготовиться к матчам и помочь игрокам оставаться в форме.

В следующем сезоне, в самом беспрецедентном событии в мире футбола, украинские футболисты вопреки всему снова выйдут на поле.

Они дадут надежду людям, сломленным смертью, разрушениями и войной, и предложат хотя бы на короткое время уйти от реальности, чтобы подбодрить свои футбольные клубы.

Они покажут, что что бы ни делала Россия, украинский народ поднимется над своими условиями и поднимет дух страны.

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