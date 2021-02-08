Вопросы остаются, поскольку больной Надаль начинает торги за рекорд Большого шлема

(Reuters) – Рафаэль Надаль начал свою попытку выиграть свой 21-й титул турнира Большого шлема во вторник из-за травмы против серба Ласло Джера. В центре внимания была любимая домашняя вечеринка Ash Party во второй день Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Второй игрок мира Надаль подготовился из-за травмы спины, из-за которой он не смог участвовать в чемпионате ATP. Накануне первого основного турнира сезона испанец признался, что «страдал» более двух недель.

Надаль, который не выигрывал в Мельбурн-парке с 2009 года, сказал, что травма ограничила его подвижность на тренировке, но он все равно будет уверен, что удалит 25-летнего игрока, который никогда не выигрывал основную сетку на поле. Открытый чемпионат Австралии.

В женской жеребьевке команда Party, выигравшая разминку в Yara Classic Valley, открылась против Данки Ковинич в вечерней сессии на стадионе Рода Лейвера.

Чемпион Открытого чемпионата Франции 2019 года, вышедший здесь в полуфинал в прошлом году, надеется подарить Австралии первого победителя турниров Большого шлема на родной земле после Криса О’Нила в 1978 году.

Американка София Кенин впервые в своей карьере начнет защищать титул Большого шлема, когда встретится с австралийкой Мэдисон Инглз, а Гарбин Мугуруза сыграет в прошлом году роль удачливой проигравшей россиянки Маргариты Гаспарян.

Четвертый посевной Даниэль Медведев, который привел Россию к победе в ATP Cup в воскресенье, встретится с канадским сильным подачей Васиком Бусбесилом, а пятый посевной Стефанос Циципас встретится с французским ветераном Жилем Симоном в схватке поколений.

(Составлено Арвиндом Шрирамом в Бангалоре, под редакцией Приты Саркар)