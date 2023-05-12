Восемь мумий первыми получили сертификат подготовки Корпуса мира | Небраска сегодня

Восемь студентов Университета Небраски-Линкольн были награждены сертификатом Корпуса мира за успешное завершение Подготовка Корпуса Мира программа. Это первые студенты из Небраски, получившие сертификат с момента запуска программы в сентябре 2021 года.

Объединяя курсовую работу, опыт работы и профессиональное развитие, подготовка Корпуса мира в Небраске готовит студентов к работе на местах в области международного развития и потенциальной службе Корпуса мира, формируя четыре основных компетенции: отраслевые навыки, владение иностранным языком, межкультурная компетенция, смекалка и профессиональное лидерство. . . . Каждый студент фокусируется на одном секторе Корпуса мира: сельском хозяйстве, экономическом развитии сообщества, образовании, окружающей среде, здоровье или развитии молодежи.

Учащиеся могут пройти оценку межкультурного развития после принятия и завершения, получить стипендию за границей в размере до 5000 долларов США, а также взаимодействовать со сверстниками и вернувшимися местными волонтерами Корпуса мира посредством мероприятий, наставничества и группового волонтерского опыта. Получатели сертификации получают конкурентное преимущество при подаче заявки на службу в Корпусе мира.

Первая группа получателей представляет четыре академических колледжа и пять секторов Корпуса мира. Они получили стипендию Lieding Global Impact для обучения в Аргентине, Коста-Рике, Португалии и Замбии, изучения языка, используемого в Корпусе мира, и/или посещения страны, в которой действовал Корпус мира.

Ниже приведен список студентов, завершивших подготовку к Корпусу мира весной 2023 года, в алфавитном порядке по родным городам, их академическим специальностям, колледжам и секторам Корпуса мира.

Небраска

Альма: Сэди Риттер, Международные и российские исследования, Колледж искусств и наук, Образование

Сэди Риттер, Международные и российские исследования, Колледж искусств и наук, Образование Линкольн: Деван Бучер, международный бизнес и менеджмент, школа бизнеса, экономическое развитие сообщества; Кэти Нильсен, менеджмент, Колледж бизнеса, экономического развития сообщества; Кензи Штайнер, Начальное образование, Педагогический и гуманитарный колледж, Образование

Деван Бучер, международный бизнес и менеджмент, школа бизнеса, экономическое развитие сообщества; Кэти Нильсен, менеджмент, Колледж бизнеса, экономического развития сообщества; Кензи Штайнер, Начальное образование, Педагогический и гуманитарный колледж, Образование Омаха: Люси Петеркин, Бизнес и юридическое администрирование, Колледж бизнеса, экономического развития сообществ

в другом месте

Су-Фолс, Южная Дакота: Эмили Труэба, политология, Колледж искусств и наук, Молодежь в развитии

Эмили Труэба, политология, Колледж искусств и наук, Молодежь в развитии Милуоки, Висконсин: ЭйДжей Пью, питание, физические упражнения и медицинские науки, педагогический колледж и гуманитарные науки, здоровье

Пью, питание, физические упражнения и медицинские науки, педагогический колледж и гуманитарные науки, здоровье Кигали, Руанда: Бенджамин Неодуссинга, Комплексная наука, Колледж сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Сельское хозяйство

Управление глобального опыта управляет программой подготовки Корпуса мира в партнерстве с Колледжем глобальных интегративных исследований. Программа открыта для студентов бакалавриата всех факультетов. Узнать больше, кликните сюда Или напишите Ребекке Баскервиль по адресу [email protected].