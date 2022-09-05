Восемь российских альпинистов погибли из-за ледяного ветра, задержавшего спасательные работы

Восемь человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Дальнем Востоке России, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на местного чиновника после того, как сильный ветер остановил спасательную операцию.

Местные власти ранее заявили, что шесть человек погибли, а еще шестеро, как полагают, застряли из группы из 12 человек, включая двух гидов. «Еще два человека погибли», — цитирует «Интерфакс» вице-премьера Камчатского края Романа Василевского. «Интерфакс» сообщил, что его информация поступила от гида, который общался с вулканом по спутниковому телефону.

Власти заявили, что группа из 12 человек намеревалась подняться на вулкан высотой 4754 метра во вторник, но столкнулась с проблемами в субботу, когда часть группы упала на высоту почти 4200 метров. Они добавили, что у одного человека сломана нога.

Спасатели пытались добраться до них в воскресенье, но были вынуждены повернуть назад, так как сильный ветер не позволил их вертолету приземлиться. «Они должны были приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за сильного ветра со скоростью 30 метров в секунду (67 миль в час) им это не удалось, несмотря на две попытки, предпринятые с интервалом в несколько часов», — сообщили спасатели. .

Ночью температура на горе может достигать минус 14 градусов по Цельсию (7 градусов по Фаренгейту). Представитель местного управления гражданской обороны Татьяна Юхманова сообщила, что завтра, если позволят погодные условия, спасатели попытаются снова добраться до группы.

Ключевская сопка — самый высокий из более чем 160 вулканов, чья снежная вершина возвышается над российским полуостровом Камчатка. Он является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, внесенного в список за его исключительную природную красоту.

Спасатели предупреждают, что гора, сложенная из нагромождений вулканической породы, смешанной со снегом и льдом, особенно опасна для альпинистов из-за своей высоты и риска извержения вулкана.

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