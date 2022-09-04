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КОЧИ: Сделав еще один большой шаг в индийско-российском академическом сотрудничестве и интернационализации высшего образования, восемь российских университетов выразили желание наладить академическое сотрудничество с Кочинским университетом науки и технологий (Кьюсат).

Об этом стало известно во время визита посла Российской Федерации в Индии Дениса Алипова в Кусате в пятницу. «Ожидается, что сотрудничество улучшит глобальные институциональные рейтинги и качество процессов преподавания и обучения», — говорится в опубликованном здесь заявлении.

Подчеркнув, что посольство России всегда будет с энтузиазмом поддерживать научно-образовательное сотрудничество, посол отметил, что его страна рада развитию международных отношений в области образования, культуры и туризма в Индии, что также принесет пользу ее российским коллегам. Он сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы больше узнать об индийской модели научного образования и международном маркетинге надежной системы образования страны.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЭТУ), Государственный университет морского и речного судоходства им. адмирала Макарова, Северо-Кавказский федеральный университет, Тюменский индустриальный университет, Сибирский университет путей сообщения, Нижегородский государственный технический университет, Оренбургский государственный медицинский университет, Северо-Западный государственный медицинский университет России свою заинтересованность в сотрудничестве с Cusat в различных областях в рамках сотрудничества ЛЭТИ с ЛЭТИ. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — один из ведущих центров высшего образования и науки в России.

В ходе визита посол принял д-ра К. Н. Мадхусуданана, вице-канцлера, д-ра П. Г. Санкарана, вице-канцлера, и д-ра В. Миру, регистратора Кусата. Посол также обсудил в ходе взаимодействия с колледжем меморандум о взаимопонимании, подписанный между Санкт-Петербургским электротехническим университетом в России и кафедрой судовых технологий COSAT.