Восемь человек боятся под завалами после обрушения зданий в Марселе

По словам местных властей, восемь человек не отвечают на телефонные звонки и, как полагают, находятся под обломками двух зданий, обрушившихся рано утром в воскресенье в южном французском городе Марсель.

Доминик Лоран, прокурор Марселя, заявил, что причина взрыва пока неизвестна.

На пресс-конференции она заявила, что обрушение вызвало пожар, который усложнил спасательные работы и расследования и не был под контролем.

Телевизионные кадры показали клубы дыма, поднимающиеся из-под обломков, когда пожарные пытались потушить пламя, а для поиска жертв использовались собаки-ищейки.

«У нас ничего нет, даже удостоверения личности. Мы все потеряли», — сказал в интервью местной газете «Ля Прованс» человек, назвавшийся Роландом. Ему удалось выбраться из здания на улице Тиволи, 15 вместе с женой и двумя детьми, прежде чем он рухнул на соседнее здание.

[1/5] Пожарные работают после обрушения здания в Марселе, Франция, 9 апреля 2023 года, на этом снимке экрана, полученном из видео в социальных сетях. BFMTV/через Reuters

Третье здание частично обрушилось.

Пять человек госпитализированы с тяжелыми, но не опасными для жизни травмами.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин, который посетил это место, сказал, что 30 зданий в этом районе были эвакуированы.

В 2018 году примерно в 1 км от трагедии обрушились три здания, признанные непригодными для проживания, в результате чего погибли восемь человек.

Мэр Марселя сказал, что сравнивать нельзя, а прокурор заявил, что в зданиях, обрушившихся в воскресенье, не было никаких структурных проблем.

«Мысли с Марселем», — написал президент Эммануэль Макрон в своем Twitter.

(Обложка) Лили Фороди Редактирование Эллисон Уильямс, Фрэнсис Керри и Барбары Льюис

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