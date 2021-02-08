Воскресенье гласит: «Многие жизни Стивена Юна».

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Джей Каспиан Кан, автор и рассказчик Sunday Read на этой неделе, разговаривал с актером Стивеном Юном Over Zoom в конце прошлого года. Вступлением к их беседам стала последняя главная роль г-на Юна в «Минари» – фильме о семье корейских иммигрантов, которая занимается сельским хозяйством в южной сельской местности.

Они обсудили обычные вещи: детство г-на Юна, его родителей и его актерскую карьеру, включая семь лет, которые он провел в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Но тема разговора все время вращалась вокруг чего-то гораздо более глубокого.

Сегодня в The Sunday Read профиль Джея и его размышления об азиатско-американской идентичности.