Воскресные советы | Новости гонок

Дэвид Клаф делает ставку на Space Kid в воскресенье и дает советы по каждой гонке на каждой встрече.

Space Kid должен установить дистанцию ​​между собой и своими конкурентами в приложении Download The At The Races App Handicap в Саутуэлле.

Актер Адриан Китли сталкивается со сверстниками только в трехлетнем возрасте, и, похоже, у него многое в его пользу.

В первой половине зимы он был занят и стабильно работал, вернувшись из семинедельного перерыва с еще одним веселым выступлением, когда во время поездки в Лингфилд он занял третье место в своем текущем рейтинге.

В конце декабря, во время своей единственной предыдущей поездки сюда, Space Kid снова доказал, что способен адаптироваться к Fibresand.

После второй попытки, близкой к этому случаю, он был задержан четырехкратным победителем Суинтоном Нанном, и ожидается, что он достигнет своего уровня после того, как он также показал свой последний раз в Лингфилде, что эти полторы мили пути полезны и для него. .

Ранее Джинс Майт вернулась на знакомые охотничьи угодья, так как она претендует на успех во втором курсе на открытии гандикапа Follow At The Races On Twitter.

Рой Боринг делает хет-трик после очень комфортной победы здесь два года назад, а затем быстрого, но плотного продолжения в «Вулверхэмптоне».

В Данстолл-парке, бегущем второй раз за четыре дня, были знаки, что она могла бы сделать передышку, когда она карабкается домой после того, как, казалось, она хорошо контролировала выход.

Она весила здесь 7 фунтов, но похоже, что ежемесячный отпуск принесет ей пользу и доказала свою работоспособность во время этого цикла и дистанции.

Боуринг может вернуться в строй чуть более чем через час, когда парень Дилана будет работать в Free Tips Daily на сайте atheraces.com Handicap.

Четырехлетний игрок выигрывал турнир в течение короткого периода времени, меньшего, чем эти последние семь, когда он все время выделялся, но сохранял способность к решительной победе.

Он, конечно же, поднялся в рейтинге на 5 фунтов в своем состоянии. Но он выступает как тот, кто может продолжать совершенствоваться – особенно здесь.

Русские слухи вернулись после пятимесячных зимних каникул в Watch Free Race Replays на attheraces.com Handicap – и они недавно отложены, как будто дополнительный тест на выносливость, который впервые преодолел увеличенные две мили, подойдет ей.

Жеребенок Джонатана Портмана в последний раз был замечен в хорошем состоянии в конце, когда она победила здесь более короткую глютен в начале ноября.

Эта модель еще не заработала должным образом. Но российские слухи и раньше были последовательными, и они заметно улучшились, чтобы раскрыть эту поверхность осенью.

Во время прыжков Блумптон поднимается на чемпиона Сассекса mylittletip.co.uk, где Гэри Мур, возможно, нашел хороший шанс для своего полезного новичка в области естествознания.

Шестилетний мальчик, который занимал высокое место в квартире, когда он был назван в группу в честь Эндрю Болдинга в прошлом году, в прошлом месяце стал фаворитом Императорского Кубка.

Это не сработало, так как мягкая почва Сэндауна, вероятно, была против него, когда он уходил от борьбы вверх по холму.

Естествознание ранее показало себя знатоком этого цикла и дистанции, когда победитель вышел с большим отрывом во время своего первого дебюта с гандикапом, и это возвращение к более надежной поверхности могло увидеть отскок от его потенциальной оценки.

Кул Коди возвращается в более спокойные воды после того, как ему в последний раз удалось хорошо проявить себя для умной компании с ограниченными возможностями на фестивале в Челтенхэме – и у него есть явная отсечка шансов на матч, чтобы преследовать новичков Central Roofing в Херефорде.

Пасхальный фестиваль Fairyhouse переходит во второй день третьего.

Энди Дюфрен стал мишенью первоклассного турнира Junior Gold Cup – и в отсутствие Energumene его день мог быть на высшем уровне.

Выбор

Корк: 1,30 путо, 2,00 мелодии Монаса, 2,30 чар Дэвидса, 3,00 секунды пришествия, 3,30 последнего удара, 4,05 цербера, 4,35 Ченери, 5,10 друзей в торговле.

Сказочный дом: 1,50 Бадди Рич, 2,20 Реджина Дракон, 2,50 Дьявольский тренер, 3,20 Атлантическая фея, 3,50 Гранд Паради, 4,25 Джерандм, 5,00 Энди Дюфрен, 5,30 Темный Ворон.

Здесь: 2.16 Дора де Жанейро, 2.46 Фрисон Колонг, 3.16 Коул Коди, 3.46 Финалшот, 4.21 Загадка, 4.51 Держи меня крепче, 5.21 Осеннее равноденствие.

Рассвет рынка: 1.10 Yauthym, 1.40 Fitzroy, 2.10 Universal Folly, 2.40 Armattiekan, 3.10 Bootlegger, 3.40 First Class Return, 4.15 Tigerbythetail.

Блумптон: 1.20 Скарпиа, 1.56 Право Бога, 2.26 Зоран, 2.56 Manofthemoment, 3.26 Natural History, 4.00 Eurkash, 4.31 Alberic.

Ну: 1.00 Maite Jeans, 1.36 Ruby Roger, 2.06 Dylan’s Lad, 2.36 Terrichang, 3.06 Russian Rumor, 3.36 Burning Sun, 4.11 SPACE KID (NAP).

Double: Mighty Jeans и Space Kid