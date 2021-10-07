Воскрешение шерстистого мамонта: эффективное решение проблемы изменения климата или яркий денежный магнит? | Наука

Биотехнологическая компания Colossal стремится вернуть шерстистых мамонтов, создав гибрид слона и мамонта и используя его для борьбы с изменением климата. Фото: Pxfuel



В то время как остальной мир обоснованно озабочен сжиганием ископаемого топлива и его воздействием на климат, защитники природы пытаются найти новаторские способы предотвращения дальнейшего глобального потепления и сохранения биоразнообразия Земли.

Новости о том, что скоро среди нас может бродить шерстистый мамонт, на прошлой неделе привлекли внимание как СМИ, так и читателей. Colossal, частная биотехнологическая компания, объявила о запуске радикального проекта по искоренению вымирания со смелой миссией: вернуть шерстистых мамонтов путем создания гибрида слона и мамонта и, что наиболее важно, использовать этот гибрид для борьбы с изменением климата и улучшить биоразнообразие. Уже получив посевное финансирование в размере 15 миллионов долларов, стартап уверен, что добьется своих целей.

Но как вернуть животное, которое вымерло 10 000 лет назад, остановить потепление климата?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала понять одну из самых больших и редко обсуждаемых причин изменения климата – вечную мерзлоту. Под вечной мерзлотой понимается земля, температура которой не превышает 0 ° C в течение двух лет подряд. Эта замерзшая земля составляет 24% территории Северного полушария, охватывая обширные территории Сибири и Аляски.

Однако, как и следовало ожидать в теплом климате, эта земля не остается замороженной. В последние несколько десятилетий вечная мерзлота начала таять, в то же время высвобождая только около 1600 миллиардов тонн углекислого газа, хранящегося в ней, а также парниковых газов, таких как метан и закись азота. Это вдвое превышает уровень углекислого газа в атмосфере в настоящее время. Этот процесс происходит, когда температура земли поднимается выше нуля, позволяя микроорганизмам разрушать органические вещества в почве, выделяя при этом парниковые газы. Подсчитано, что к концу века 40% вечной мерзлоты на Земле растают.

Идея использования крупных животных для защиты вечной мерзлоты не нова; Фактически, это уже было сделано российской командой отца и сына, с которой Colossal сотрудничает. С 1996 года Сергей и Никита Зимовы работают в «Плейстоценовом саду» в Сибири, куда они привозят животных, в том числе зубров, лошадей, северных оленей, коз и других травоядных, чтобы заселить землю. 14 500 лет назад эти животные сохранили вечную мерзлоту, потому что они могли проливать глубокий снег, позволяя теплу уходить от земли и удерживая холод. Их присутствие также способствовало процветанию пастбищ, принося воду из почвы в атмосферу, одновременно охлаждая землю. Когда эти животные исчезли из региона и перебрались в Европу и Азию, вечная мерзлота осталась незащищенной и подверглась воздействию теплого климата.

По словам семьи Зимовых, результаты этого проекта были многообещающими. Животные хорошо адаптировались к своему новому биому, и ученые отмечают более прохладную температуру земли, когда животные бродят по сравнению с окружающей их средой.

Тем временем Колоссал начал то, о чем оба русских ученых пока только мечтали, – заселение сибирских степей с помощью шерстистых мамонтов. Хотя на самом деле эти животные не были бы шерстистыми мамонтами. Colossal описывает свой проект как «Искоренение шерстистого мамонта», но технология, разработанная компанией, основана на использовании азиатских слонов.

Команда, возглавляемая с 2017 года генетиком из Гарварда Джорджем Черчем, планирует использовать технологию CRISPR для модификации генома исчезающего азиатского слона, который является родным для умеренного климата в Южной и Юго-Восточной Азии. Чтобы помочь животному выжить в суровых сибирских температурах, ученые отредактируют части генома слона, отвечающие за сопротивление холоду, такие как изоляция жира и волос, чтобы заменить их генами мамонта. По словам Черча, цель Colossal – «сделать слона, устойчивого к холоду».

Согласно Колоссалу и Зимову, преимущество использования гибрида слона и мамонта заключается в том, что эти животные должны не только рисовать снег, но и срубать деревья, воссоздавая степную экосистему, которая существует уже 10 000 лет. Трава поглощает меньше тепла, чем деревья, поэтому земля будет нагреваться медленнее.

Но ученые настроены скептически. Хотя плейстоценовый сад, очевидно, имел успех, мы должны понимать масштабы, необходимые для этого проекта. Семье Земовых пока удалось заселить только сибирскую тундру примерно с 200 животными – слишком мало, чтобы оказать серьезное влияние на выбросы углерода.

Согласно Колоссалу, сначала потребуется около пяти лет, прежде чем гибридный теленок появится на свет, а затем еще четырнадцать лет, чтобы он смог воспроизвести потомство. Если это удастся, компании потребуется развести достаточно слонов-мамонтов, чтобы заселить 3 миллиона квадратных километров российской земли, чтобы предотвратить выброс значительного количества парниковых газов. Многим экологам и климатологам этот подвиг кажется маловероятным, если не невозможным.

Есть и другие препятствия, с которыми Colossal еще предстоит столкнуться; Первый – добиться от правительства России согласия на использование большой площади земли американской компанией. Тогда, по мнению защитников природы, возвращение группы животных, вымерших тысячи лет назад, рискованно, поскольку мы не можем понять, как они смогут адаптироваться и адаптироваться к биому.

Наконец, многие ученые выразили мнение, что огромные суммы денег и ресурсов используются не по назначению. Вместо того, чтобы тратить миллионы на идею с низкой вероятностью успеха, они утверждают, что было бы выгоднее вместо этого направить эти деньги на проект по борьбе с вымиранием, который, как мы уже знаем, будет работать.

Например, защитники природы недавно объединили усилия для работы над программой разведения коралловых рифов, чтобы сделать их более термостойкими. Коралловые рифы – экосистема с самым высоким биоразнообразием на Земле – напрямую обеспечивают средства к существованию более чем 500 миллионам человек во всем мире. Крайне важно, чтобы мы защищали их сейчас, поскольку, по мнению ЮНЕСКО, рифы на всех объектах всемирного наследия, которые содержат рифы, могут прекратить свое существование к концу века. Вот почему многим климатологам и защитникам природы проект, который будет запущен только через 20 лет, не кажется разумной целью с финансированием в размере 15 миллионов долларов.

Если мы хотим избежать самых серьезных последствий изменения климата, мы должны ограничить повышение средней глобальной температуры двумя градусами Цельсия. Для этого потребуется 60% -ное сокращение глобальных выбросов парниковых газов к 2050 году. Чтобы реально повлиять на скорость глобального потепления, нам просто нужно сосредоточиться на очевидном решении – отвести нашу экономику от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Мы просто не можем дождаться и увидеть, спасет ли планету гигантский чудесный проект; Мы должны сделать это сами, и мы должны сделать это сейчас.