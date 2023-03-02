Воспитать поколение любителей кино во всем мире

Наиболее опасные пересечения границы лежат в основе особенностей, связанных с иммиграцией. «дом в другом месте», мексиканский документальный фильм, рассказывающий своими словами об опыте молодых людей с разным правовым статусом. В рамках устной поэзии Хосе Эдуардо Агилара, самого депортированного из Соединенных Штатов, фильм отказывается от живых действий в пользу яркой и разнообразной анимации. .

сказал Хорхе Вильялобос, который написал и направил фильм С Карлосом Хагерманном. (Хагерман поделится вопросами и ответами после выхода фильма 11 марта). мир глазами своих подданных.

«Обычно в документальных фильмах рассказывается о том, как система не работает, — сказал Хагерман. «Нас больше интересует, каково это жить в таких ситуациях».

Подобные конфликты транслируютсятотем«вымышленный Сандербургер Функция живого действия Из Германии, Люксембурга и Нидерландов, в центре которого Ама (Амани Жан-Филипп), 11-летняя девочка, чья сенегальская семья живет в Роттердаме без документов. Считая себя полностью голландкой, она убегает и ищет отца после того, как власти задерживают других ее родственников. Этой бойкой героине помогает ее тотемное животное, огромный дикобраз.

Громкие формулировки в отношении обеих тем, связанных с иммиграцией, не отговорили организаторов фестиваля, которые предлагают советы родителям онлайн. Семьи, которые могут не захотеть водить детей в театры во время вирусной зимы, могут с нетерпением ждать фестивального фестиваля. Национальная программа треккинга Kid Flexкоторая летом начнет делиться подборками из некоторых своих пакетов короткометражных фильмов, в том числе Праздник черных историй и латинский ¡Хола кино! Музеи, библиотеки и кинотеатры. (Также представляет фестиваль Кинематографические подходы для школ.)

«Мы думаем, что удвоили количество отправляемых программ», — сказал Гуральник. «И я чувствую, что мы продолжаем добавлять партнеров». Она добавила, что все они имеют общую цель: «вырастить новое поколение кинозрителей».

Нью-Йоркский международный фестиваль детских фильмов

3-19 марта; 212-349-0330; nyicff.org.