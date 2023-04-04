Восприятие сотрудничества в отношении военной эскалации

«Шпицберген — регион стратегического значения для России в Арктике. Какой должна быть стратегия российского присутствия на архипелаге?»

Об этом он пишет на своем сайте российской госкомпании на Шпицбергене «Трест Арктикуголь» и ссылается на аналитический отчет «Шпицберген 2033: перспективы российского присутствия».

Анализ публикуется с декабря 2022 года на русском языке Скандинавским клубом МГИМО при МГУ. Его подготовили студенты и аналитик вышеупомянутого вуза, готовящего будущих дипломатов для МИД России.

«Какой сценарий ожидает Шпицберген — крайняя милитаризация или пассивное противостояние Норвегии и России? Есть ли еще перспективы у российско-норвежского сотрудничества? Какие меры может предпринять Россия, чтобы усилить свое присутствие на архипелаге? Ответы вы найдете в этом докладе», пишет Трест Арктикуголь и ссылается на отчет.

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Основное внимание в анализе уделяется наброску двух сценариев дальнейшего российского присутствия на Шпицбергене, называемом с российской стороны Шпицбергеном. Так назывался весь архипелаг до 1925 года, когда вступил в силу Шпицбергенский договор и Норвегия изменила название.

Но прежде чем представить сценарии, авторы особо выделяют два вопроса.

Во-первых, они отмечают, что договор предоставляет Норвегии юридические инструменты для ограничения российской экономической деятельности на Шпицбергене.

Авторы пишут: «Норвегия создала административно-правовые барьеры, которые являются серьезным препятствием для России в развитии инфраструктуры и туризма на архипелаге».

Во-вторых, они указывают, что противостояние России и Запада затрагивает и Арктику — и это усиливает «военно-политические проблемы» на Шпицбергене.