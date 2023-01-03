Восстание Аллу Арджуна Россия

Русскоязычный блокбастер на телугу вышел в прокат на 774 экранах по всей стране 8 декабря.

Создатели фильма заявили в понедельник, что фильм «Пушпа: Взлет» с Аллу Арджуном в главной роли собрал более 10 миллионов рублей (13 крор рупий) в прокате в России.

Блокбастер на телугу на русском языке был показан на 774 экранах по всей стране 8 декабря, сообщается на официальной странице Mythri Movie Makers в Twitter.

«#PushpaTheRise — это мода в России. 25 дней и успешный показ на 774 экранах обещают сбор более 10 миллионов рублей», — говорится в твите на баннере производства.

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«Пушпа: Восстание» с Рашмикой Манданной в главной роли изображает восхождение низкооплачиваемого рабочего (Арджун) в синдикате, занимающемся контрабандой красного сандалового дерева, редкого дерева, которое растет только на холмах Сичакалама, Андхра-Прадеш, Индия.

Он был выпущен в Индии совместно с Muttamsetty Media 17 декабря 2021 года и стал одним из самых прибыльных за год с прибылью более 350 крор рупий.

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Фильм также открыл пятый Фестиваль индийского кино в России 1 декабря.

На церемонии в России присутствовали Арджун, Рашмика, режиссер Сукумар Пандриди, продюсер Рави Санкар и композитор DSP.

Кроме того, в производстве находится сиквел под названием «Пушпа: Правило».