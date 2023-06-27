Восстание Вагнера обнажает опасности углубления китайско-российских отношений

У Китая и России было «безграничное» партнерство до войны на Украине

Пекин недооценил недолговечный мятеж против Москвы

Но этот разрыв встревожил некоторых китайских экспортеров в Россию.

Некоторые аналитики говорят, что Китаю следует облегчить отношения с Россией

ПЕКИН (Рейтер) — Когда в субботу появились новости о том, что солдаты-наемники Вагнера продвигаются к Москве в рамках недолговечного мятежа, многие бизнесмены из южного Китая начали лихорадочно призывать заводы остановить поставки товаров, предназначенных для России.

В то время как повстанческое движение — крупнейшее испытание лидерства президента России Владимира Путина с момента его вторжения в Украину в феврале 2022 года — быстро выдохлось, некоторые из этих экспортеров теперь задаются вопросом о своей будущей зависимости от ближайшего союзника Пекина.

«Мы думали, что возникнут большие проблемы», — сказал Шэнь Мухуэй, глава корпоративной торговой организации южнокитайской провинции Фуцзянь, вспоминая споры между ее членами, экспортирующими в Россию автозапчасти, машины и одежду.

Он добавил, что, хотя кризис отступил, «некоторые люди остаются в стороне, потому что не уверены, что будет дальше», отказываясь назвать компании, приостановившие поставки.

Китай стремился преуменьшить события выходных и выразил поддержку Москве, с которой он заключил «безграничное» партнерство незадолго до того, как Россия вторглась в Украину в ходе того, что Москва называет «специальной военной операцией».

Но высокопоставленный американский чиновник заявил в понедельник, что восстание выходных расстроило затворническое руководство Пекина, и некоторые аналитики внутри и за пределами Китая начинают сомневаться, нужно ли Пекину смягчить свои политические и экономические связи с Москвой.

По словам сингапурского аналитика по безопасности Александра Нила, это привело к «бесконечным» отношениям.

МИД Китая не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях, назвав прерванный мятеж «внутренним делом» России и выразив поддержку усилиям Москвы по стабилизации ситуации.

Призывает к осторожности

А Евгений Пригожин, командующий частной армией Вагнера, принимавший участие в одних из самых кровавых сражений России в войне на Украине, возглавил вооруженное восстание, заявив, что большое количество его бойцов было убито дружественным огнем.

Но лидер наемников резко остановил восстание в субботу вечером, когда его бойцы подошли к Москве, почти не встретив сопротивления во время почти 800-километрового броска.

Китай не комментировал развитие кризиса, но выступил с заявлением в воскресенье, когда министр иностранных дел Цинь Ган провел неожиданную встречу с заместителем министра иностранных дел России в Пекине.

В основе отношений между Китаем и Россией лежит общее неприятие того, что они считают мировым доминированием Соединенных Штатов, и расширение военного альянса НАТО, которое угрожает их безопасности.

После беспрецедентного третьего президентского срока в начале этого года председатель КНР Си Цзиньпин совершил свою первую зарубежную поездку в Москву, чтобы встретиться со своим «дорогим другом» Путиным.

В то время как националистически настроенные комментаторы в государственных газетах Китая аплодируют быстрым усилиям Путина по подавлению повстанческого движения, даже некоторые в Китае, где критический дискурс находится под контролем, начинают сомневаться в ставке Пекина на Россию.

[1/5]Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Кремле в Москве, Россия, 21 марта 2023 г. Sputnik/Павел Биркин/Кремль через REUTERS/Фото из архива

Шэнь Дингли, эксперт по международным отношениям из Шанхая, сказал, что Китай «будет более осторожен в своих словах и действиях по отношению к России».

Некоторые китайские ученые пошли еще дальше.

Ян Цзюнь, профессор Китайского университета политических наук и права в Пекине, написал комментарий, опубликованный в субботу, в котором призвал Китай напрямую поддержать Украину, чтобы не быть «втянутым в трясину войны из-за России».

«С развитием нынешней ситуации и направлением войны… он (Китай) должен еще больше скорректировать свою позицию в отношении России и Украины, уточнить свою позицию и решительно встать на сторону победителей в истории», — сказал он. написал. В сингапурской газете Lianhe Zaobao на китайском языке.

Было неясно, была ли статья Янга написана до восстания Вагнера, и он не ответил на запросы агентства Reuters об интервью.

Однако другие ученые в Китае заявили, что Пекин не изменит свою позицию в отношении России в результате инцидента.

Неопределенность инвестора

Китай является крупнейшим торговым партнером России: Пекин экспортирует все, от автомобилей до смартфонов, и получает дешевую российскую сырую нефть, против которой действуют санкции в большинстве стран мира.

Но даже в энергетическом секторе, который способствовал 40-процентному скачку товарооборота между Россией и Китаем за первые пять месяцев этого года, в Китае проявляются некоторые признаки осторожности.

Топ-менеджеры китайских государственных энергетических компаний регулярно заявляют, что еще слишком рано комментировать или обходить вопросы о новых инвестициях в Россию.

«Если Россия проиграет войну или увидит изменения во внутреннем руководстве, это создаст значительную неопределенность для китайских инвесторов», — сказал Мишель Мейдан, руководитель отдела энергетических исследований Китая в Оксфордском институте энергетических исследований.

Китайское правительство также проявляет осторожность, сказал он, отметив, что Пекину еще предстоит подписать соглашение о строительстве нового крупного газопровода, который свяжет две страны, несмотря на давление Москвы.

В то время как Китай жизненно важен для российской экономики, торговля Китая с такими странами, как Соединенные Штаты, Европейский союз и Япония — одними из самых яростных критиков войны Москвы на Украине — затмевает его отношения с Россией.

«Теперь у Пекина больше причин проявлять больше оговорок и становиться более практичными в своих отношениях с путинской Россией», — сказал Вэнь Тэ Сонг, профессор политологии Австралийского национального университета.

«Нет смысла долгосрочно инвестировать в кого-то, кто не может надежно жить в долгосрочной перспективе».

Репортажи Мартина Куинна Полларда и Ю Лунтяня в Пекине и Шанхайском отделе новостей; Автор Джон Гедди. Монтаж Алекс Ричардсон

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