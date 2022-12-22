Восточная Европа держит ключ к сохранению власти Украины

В Восточной Европе есть энергосистемы, совместимые с Украиной

Российские атаки на инфраструктуру нанесли огромный ущерб

Украина прислала список необходимых ей устройств из-за границы

ВИЛЬНЮС/ВАРШАВА (Рейтер) — В Литве очищают от пыли и готовят к отправке гигантский заброшенный электрический трансформатор, построенный в 1980 году на территории современной Украины. Она отправится морем в Румынию, а затем обратно в Украину, возможно, в ближайшие недели.

Рокас Масиолис, глава Литовской энергосистемы, сказал, что его компания ищет на складах все, что может понадобиться Украине для устранения повреждений электросистемы, вызванных неоднократными ракетными обстрелами России.

«Украинцы говорят, что они могут получить что угодно, в том числе то, что не работает или сломано, что они могут сами починить оборудование», — сказал он агентству Reuters.

Пока Запад спешит пополнить киевские запасы оружия и боеприпасов, страны Европы и других стран также участвуют в гонке за поставками трансформаторов, выключателей и кабелей, а также дизельных генераторов, необходимых для освещения и обогрева страны зимой.

Украина поделилась с европейскими странами списком из примерно 10 000 пунктов, в которых ей срочно необходимо сохранить свою власть.

Бывшие члены Советского Союза и бывшего коммунистического блока играют важную роль из-за их близости и того, что в некоторых сетях в регионе все еще есть устройства, совместимые с Украиной.

Масиолис сказал, что больше всего нужны автотрансформаторы, такие как для Украины. Он стоил около 2 миллионов евро (2,13 миллиона долларов), весил около 200 тонн, и потребовалось две недели, чтобы снять съемные детали и слить масло.

«Мы находимся в процессе модернизации нашей сети, и все, что мы снимаем, мы отправляем в Украину», — сказал он. Латвия, северный сосед Литвы, которая также когда-то была частью Советского Союза, заявила, что отправит в Украину пять больших трансформаторов, два из которых готовы к заселению в ближайшее время.

С начала октября российские силы атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, вызывая отключения электроэнергии и заставляя миллионы людей терпеть минусовые температуры практически без отопления.

Москва заявляет, что удары оправданы как часть ее «собственной военной операции» по ослаблению украинских сил. Киев и Запад рассматривают этот обстрел как издевательскую атаку на мирных жителей, чтобы сломить их боевой дух и ослабить врага.

Европейские региональные органы и государства, включая Азербайджан, Францию, Латвию, Литву и Польшу, а также отдельные компании отправили в Украину тысячи единиц оборудования.

«Мы ищем по всему миру замену уничтоженному во время терактов оборудованию», — заявил в начале декабря заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Он сказал, что Украине удалось избежать «полного коллапса» системы распределения электроэнергии, но сбои были значительными. Около 80% территории Киевской области два дня на этой неделе остались без электричества после российских ракетных и беспилотных обстрелов.

Оценить общую сумму субсидии невозможно, учитывая разрозненный и ускоренный характер реагирования, но были отгружены трансформаторы и генераторы на десятки, если не на сотни миллионов долларов.

Проблемы включают в себя поиск подходящего оборудования, соответствующего потребностям Украины. Как бывший член Советского Союза, его энергосистема не всегда совместима с другими странами, включая соседние страны на севере.

Представители компании заявили, что предложение генераторов не соответствует спросу, тем более что некоторые необходимые поставки могут занять месяцы.

«К сожалению, высоковольтных трансформаторов, в которых мы больше всего нуждаемся, пока нет», — заявил в среду украинскому государственному телевидению Александр Харченко, директор киевского Научно-исследовательского центра энергетики.

Он сказал, что в мире мало что может быть отправлено, но он не ожидал, что оно прибудет раньше февраля.

гигантские трансформеры

Оператор передающей сети Литвы уже отправил сотни небольших трансформаторов, которые снижают напряжение на пути от электростанции к конечному потребителю, а его газовая сеть поставила запасные части на Украину.

Польская государственная компания Torun заявила на прошлой неделе, что отправила 21 километр провода, девять барабанов, 129 изоляторов, 39 трансформаторов и 11 автоматических выключателей, которые представитель Окаса Зимноша назвал подарками.

READ Следователи утверждают, что хакеры SolarWinds связаны с известными российскими шпионскими инструментами Рейтер | Бизнес [1/4] Автомобили на улице, поскольку вид транспорта выходит из строя из-за остановки метро во время отключения электроэнергии после того, как российские ракеты поразили жизненно важную инфраструктуру в Киеве, Украина, 16 декабря 2022 года. REUTERS/Gleb Garanich/

Некоторые поставки осуществляются в ответ на заказы Украины, в то время как частные компании запрашивают запасные поставки для продолжения бизнеса.

Ежи Ковалек, коммерческий директор польского производителя электрогенераторов EPS System, сказал, что компания получает много заказов из Украины, некоторые сразу на десятки крупных блоков.

«Существует проблема с наличием двигателей, которые мы используем, в условиях глобального бума генераторов, вызванного энергетическим кризисом», — сказал Колек. Его компания, в которой работает около 100 человек, не выдерживает и отказывается от некоторых запросов из Украины.

По словам Владимира Кудрецкого, председателя правления украинского сетевого оператора «Укрэнерго», получение крайне необходимых трансформаторов осложнялось тем, что стандартные линии электропередачи Украины имеют напряжение 750 кВ и 330 кВ. В соседней Польше, например, 400 кВ и 220 кВ.

Также необходимы выключатели, петли и автоматические выключатели.В Укрэнерго 70 ремонтных бригад, или около 1000 человек, круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения, привлечены субподрядчики.

Долгосрочные планы поставок

В часы пик Украина потребляет около 16 гигаватт электроэнергии. Он может импортировать до 10% этого количества из соседних систем, хотя линии, соединяющие его с Польшей, были повреждены в результате недавних атак, прежде чем он был снова захвачен, а Румыния пока является лишь периферийным источником.

Это означает, что Украина рассчитывает на собственные резервы техники, настроенной в расчете на возможное вторжение, которая была отправлена ​​из-за границы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в этом месяце, что украинские компании импортировали 500 000 небольших генераторов, но стране нужно 17 000 крупных или промышленных генерирующих установок, чтобы пережить зиму.

Это было особенно важно для критически важной инфраструктуры, такой как больницы и водонасосные станции.

Одним из органов, осуществляющих надзор за энергетическими субсидиями в Европе, является Секретариат Энергетического сообщества, международная группа, созданная Европейским союзом и восемью государствами-членами, стремящимися вступить в ЕС.

Его директор Артур Лорковски сообщил, что в нем участвуют более 60 частных компаний из Европы из 20 стран, уже отправлено 800 тонн оборудования и запланированы еще десятки поставок.

Лорковский ожидал, что в связи с сокращением запасов государственных европейских электросетей частный сектор станет играть более важную роль в удовлетворении потребностей энергетической инфраструктуры Украины.

Он добавил, что через «Большую семерку» ведутся переговоры о том, чтобы получить выгоду от компаний в США, Канаде и Японии.

«Это даст нам масштаб, который изменит ситуацию в Украине», — сказал Лорковский агентству Рейтер.

По словам официальных лиц, первая партия американского энергетического оборудования на сумму 13 миллионов долларов была отправлена ​​в Украину, и в ближайшее время должны вылететь еще два самолета. Украина также ведет переговоры с Японией.

Лорковски и некоторые другие официальные лица предположили, что аппаратное обеспечение, возможно, придется проектировать и создавать с нуля, хотя такая трансформация потребует времени и денег.

Украинские чиновники, которые хотят интегрировать украинскую экономику с Западной Европой, рассматривают возможность капитального ремонта энергетического сектора, хотя на данный момент приоритетом является ремонт существующей сети.

Часть импортного оборудования была передана в дар, а страны и международные кредитные агентства также предоставляют кредиты и гранты, чтобы помочь Киеву покрыть расходы на ремонт.

Елена Осмоловская, директор Группы поддержки реформ Министерства энергетики Украины, сказала, что восстановление всей энергетической системы обойдется в десятки миллиардов долларов.

(1 доллар = 0,9406 евро)

Дополнительные репортажи Андрюса Ситаса в Вильнюсе, Риге и Марека Стшелецкого в Варшаве; Дополнительный репортаж Елены Гармаш и Павла Политюка в Киеве. Автор Майк Коллетт-Уайт; Под редакцией Майка Колетт-Уайт и Барбары Льюис.

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