Восходящая песня. Интернет — это волнение

Нью-Дели:
Алло Арджун и Рашмика Они готовятся к выпуску своего хитового фильма Пушпа: Вознесение В России 8 декабря 2022 года. Сейчас, в преддверии проката, в сети распространяется видео, на котором россиянки танцуют под популярную песню Сами Сами из фильма. В вирусном видео он качается под хит перед Государственным историческим музеем на Красной площади в Москве. Вскоре после публикации видео ее подписчики стекались в раздел комментариев. Один пользователь написал: «Так красиво танцуешь», а другой написал: «Вы, девочки, потрясающие».
Посмотрите здесь:
Пушпа: высотав главных ролях Алло Арджун, Рашмика Манданна и Фахад Васил, выпущенные в Индии в прошлом году. Теперь фильм выйдет в российский прокат 8 декабря. Аллу Арджун и Рашмика добираются до столицы с роуд-шоу. Во вторник они разместили фотографии в своих аккаунтах в Твиттере. Пушпа прокомментировал пост с именем Пушпа В России, — писала Рашмика, — в России. Пушпа Восход. Первый день Москва.
Ознакомьтесь с вакансиями ниже:
Пушпа 🇮🇳 в России 🇷🇺 pic.twitter.com/otf4opQ6ZJ
Аллу Арджун 30 ноября 2022 г.
Превит из России ❤️🌸
Высота пушпа
День первый — Москва! @твит@работник@твит@твитpic.twitter.com/HAOjMsVEfo
— Рашмика Манданна (@iamRashmika) 30 ноября 2022 г.
Официальный дескриптор Pushpa в Твиттере также содержит несколько изображений, описывая их так: «Продвижение русскоязычной версии сайта идет полным ходом». Пушпа Восстание. Специальная премьера завтра в Москве.
Посмотрите здесь:
Акции на русскоязычную версию идут полным ходом. # О, лорд ❤️ 🔥
Специальная премьера завтра в Москве 💥
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Значок звезды @твит@работник@твит@твит@работникХа-ха-ха-ха-ха-хаpic.twitter.com/xnL9DH3PDx
— Пушпа (PushpaMovie) 30 ноября 2022 г.
С помощью Сукумара, Пушпа: высота Он был хорошо принят публикой. Ее песни нравятся Сами Сами, Шривали И Ооо антава.. оооо антава Это был потрясающий хит.
Сейчас создатели планируют снять вторую часть фильма. Пушпа: Аль таким образом.
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