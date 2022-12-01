Восходящая песня. Интернет — это волнение

Неподвижное изображение с видеокассеты. (Комплимент: Натальяудегова)

Нью-Дели:

Алло Арджун и Рашмика Они готовятся к выпуску своего хитового фильма Пушпа: Вознесение В России 8 декабря 2022 года. Сейчас, в преддверии проката, в сети распространяется видео, на котором россиянки танцуют под популярную песню Сами Сами из фильма. В вирусном видео он качается под хит перед Государственным историческим музеем на Красной площади в Москве. Вскоре после публикации видео ее подписчики стекались в раздел комментариев. Один пользователь написал: «Так красиво танцуешь», а другой написал: «Вы, девочки, потрясающие».

Посмотрите здесь:

Пушпа: высотав главных ролях Алло Арджун, Рашмика Манданна и Фахад Васил, выпущенные в Индии в прошлом году. Теперь фильм выйдет в российский прокат 8 декабря. Аллу Арджун и Рашмика добираются до столицы с роуд-шоу. Во вторник они разместили фотографии в своих аккаунтах в Твиттере. Пушпа прокомментировал пост с именем Пушпа В России, — писала Рашмика, — в России. Пушпа Восход. Первый день Москва.

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Официальный дескриптор Pushpa в Твиттере также содержит несколько изображений, описывая их так: «Продвижение русскоязычной версии сайта идет полным ходом». Пушпа Восстание. Специальная премьера завтра в Москве.

Посмотрите здесь:

С помощью Сукумара, Пушпа: высота Он был хорошо принят публикой. Ее песни нравятся Сами Сами, Шривали И Ооо антава.. оооо антава Это был потрясающий хит.

Сейчас создатели планируют снять вторую часть фильма. Пушпа: Аль таким образом.