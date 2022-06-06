Вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону в понедельник вечером вернул Британию к неприкрытой политической борьбе после неполитического уик-энда, когда британцы праздновали платиновый юбилей королевы Елизаветы и ее объединяющую роль народной и символической глава государства.

но через Празднование четырех дней В течение семидесяти лет пребывания короля на троне проблемы Джонсона были слишком очевидны, подчеркивая национальное недовольство премьер-министром и делая его публичную личность непринужденной с личностью королевы.

На выходных, когда г-н Джонсон принял участие в юбилейных торжествах, представители общественности и даже участники выразили свое пренебрежение.

Мистера Джонсона и его жену Кэрри Джонсон освистали, когда они поднимались по ступеням собора Святого Павла в пятницу перед мессой в честь Дня благодарения. Распространенные видеоролики показывают аналогичную реакцию во время посещения концерта в субботу вечером возле Букингемского дворца. Во время церемонии два актера, Ли Мак и Стивен Фрай, копаются в мистере Джонсоне на национальной сцене.

Но именно гуляки, заполнившие улицы Лондона в течение долгих выходных, отмечали — невозмутимо и часто — о своем недоверии к правительству, хотя они отражали свое восхищение королевой и давали представление о мнении широкой публики об их лидере. . .

77-летняя Марианна Арджент, собравшаяся с тремя поколениями своей семьи в торговом центре возле Букингемского дворца на парад цветных сил в четверг, отметила, что королева была объединяющей силой, «в отличие от политиков».

Она закатила глаза и вздохнула, глядя на Бориса, прежде чем быстро переключиться на празднование.

В пятницу в Гайд-парке 60-летняя Марина Бернс сказала о праздновании королевы: «Все аполитично, поэтому все так едино».

«Между тем в политике царит беспорядок», — добавила г-жа Бернс. «Сейчас так ужасно с Борисом и Партигейтом».

Она сказала, что считает празднование юбилея одним из первых моментов после пандемии, когда нация может обрести радость среди «агонии и уныния» несостоявшихся лидеров, экономических трудностей и потерь от пандемии.

На нескольких скамейках в парке 60-летний Эрвин Коенен, приехавший из Нидерландов и ожидающий своего отъезда домой, назвал «неразбериху с премьер-министром» одной из многих трудностей, с которыми в настоящее время сталкивается Великобритания, и почему так много людей были в восторге от позитива Jubilee.

48-летняя Кэтрин Кук, работающая в Национальной службе здравоохранения, поместила гневный комментарий о неудачах правительства в восторженный отчет о торжествах.

Г-жа Кук, размышляя о «большом уважении» королевы к ее чувству долга перед страной, добавила: «Наши политики, такие как Борис, не так уж и велики».

Комментарии об улицах Лондона могут свидетельствовать о большем патриотизме, поскольку рейтинг одобрения г-на Джонсона в опросе YouGov упал до Только 26 процентов к началу мая. После доклада Сью Грей в конце прошлого месяца, в котором подчеркивается неспособность правительства руководить во время карантина, связанного с коронавирусом, Около 60 процентов людей, опрошенных YouGov Он сказал, что Джонсон не должен быть лидером Консервативной партии.

Утро понедельника Опрос OpiniumЧерез несколько часов после объявления результатов голосования выяснилось, что 28 процентов избирателей считают, что депутаты-консерваторы должны проголосовать за сохранение Джонсона, а 59 процентов считают, что они должны проголосовать за его увольнение.