Вот все награды боевого пропуска для VALORANT Episode 4, Act One

Новый год — это новый эпизод и новый боевой коридор.
для начала 2022 доблестный В финальном боевом пропуске представлен широкий выбор косметических предметов в виде десятков скинов для оружия, компаньонов для оружия, карточек игроков и пулеметов.
Разработчики хотели получить больше удовольствия от отпуска в Эпизоде 4, Глава 1, чтобы продолжить предыдущий трейлер. На этот раз День Святого Валентина является главной темой. В вашем распоряжении великолепный напарник по стрельбе «Вместе навсегда», карточки игроков «Будь моей», аэрозоль «Премьер-валентинка» и «Самая милая спичка».
Есть также несколько интересных новых скинов для Фантома, Вандала и Шерифа, готовых поймать, а также блестящая новая потасовка Керамбита под названием Скорость. Крутой нож бывает оранжевым, желтым, фиолетовым и небесно-голубым.
Вот все, что вы можете ожидать в доблестный Эпизод четвертый, первый акт Боевой пропуск.
Скины оружия
Маршрут включает линии скинов Hydrodip, Schema и Velocity.
Гидропогружение
Схема
● скорость
друзья по оружию
Эпизод 4, первый акт представляет 10 новых оружейных компаньонов для доблестный. Есть Big Brain, Bunny Tactics, Together Forever, Hydrodip и многие другие.
карты игроков
Боевой пропуск включает в себя в общей сложности 12 карт игроков, в том числе колоду Be Mine, Distracted Duelist, PlayZilla Rubber Ducky и Valentine’s Tactics.
распылитель
Боевой пропуск Эпизода 4, акт первый, содержит 16 пулеметов и включает в себя отсылки к популярной культуре, мемы и многое другое.
Все изображения через Riot Games
Обязательно следуйте за нами YouTube Больше новостей и анализа киберспорта.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».