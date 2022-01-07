Вот все награды боевого пропуска для VALORANT Episode 4, Act One

Новый год — это новый эпизод и новый боевой коридор.

для начала 2022 доблестный В финальном боевом пропуске представлен широкий выбор косметических предметов в виде десятков скинов для оружия, компаньонов для оружия, карточек игроков и пулеметов.

Разработчики хотели получить больше удовольствия от отпуска в Эпизоде ​​4, Глава 1, чтобы продолжить предыдущий трейлер. На этот раз День Святого Валентина является главной темой. В вашем распоряжении великолепный напарник по стрельбе «Вместе навсегда», карточки игроков «Будь моей», аэрозоль «Премьер-валентинка» и «Самая милая спичка».

Есть также несколько интересных новых скинов для Фантома, Вандала и Шерифа, готовых поймать, а также блестящая новая потасовка Керамбита под названием Скорость. Крутой нож бывает оранжевым, желтым, фиолетовым и небесно-голубым.

Вот все, что вы можете ожидать в доблестный Эпизод четвертый, первый акт Боевой пропуск.

Скины оружия

Маршрут включает линии скинов Hydrodip, Schema и Velocity.

Гидропогружение

Схема

● скорость

друзья по оружию

Эпизод 4, первый акт представляет 10 новых оружейных компаньонов для доблестный. Есть Big Brain, Bunny Tactics, Together Forever, Hydrodip и многие другие.

карты игроков

Боевой пропуск включает в себя в общей сложности 12 карт игроков, в том числе колоду Be Mine, Distracted Duelist, PlayZilla Rubber Ducky и Valentine’s Tactics.

распылитель

Боевой пропуск Эпизода 4, акт первый, содержит 16 пулеметов и включает в себя отсылки к популярной культуре, мемы и многое другое.

Все изображения через Riot Games

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