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Вот все, что вам нужно знать о ходе завтрашнего зимнего обновления Street Fighter 5: Champion Edition.

11 февраля, 2021
Artem Sokolov

В Обновление Street Fighter 5: Champion Edition Winter Update Stream Это произойдет на каналах Capcom Fighters Twitch, YouTube и Facebook в 9:00 PDT / 12 PM ET завтра. в Новый аудиоклип с голосом Дэна, Нам обещали некоторую «захватывающую информацию» об Street Fighter 5 и Дэне Хибики как игровом персонаже.

У нас есть подтверждение, что боевой менеджер Street Fighter 5, Рюичи «Woshige» Шигено, будет Брось поговорить тоже О Роуз, изменениях баланса в 5 сезоне и новой «механике» (отметьте «s»). Похоже, это будет довольно долгий поток.

Основываясь на том, что было показано во время трейлера костюма Fighting EX Layer Garuda, у нас есть основания верить в это. Акума может немного забеспокоиться. Похоже, что легкий удар его Урагана больше не сможет проходить под противниками, когда ими манипулируют.

На данный момент у нас нет официального подтверждения пятого и последнего персонажа из 5 сезона, но Capcom похоже, что это так. Намек на одиннадцать, Ранний прототип двенадцати из Street Fighter 3: Third Strike.

Во вступительной истории Орена видно одиннадцать, и предполагается, что Каллен повторно использовал их в качестве сырья для возрождения Нэша. В Street Fighter 3: Third Strike Twelve был известен отличным воздушным движением и способностью превращаться в других истребителей.

Конечно, все, что будет раскрыто завтра во время зимнего обновления Capcom, будет рассказано здесь, на EventHubs. Обязательно следуйте за нами завтра в 9:00 PDT / 12 PM ET, чтобы все успеть.

Одиннадцать фотографий SF5 # 1

Одиннадцать SF5 Фото # 2

Одиннадцать фотографий SF5 # 3

Одиннадцать SF5 Фото # 4

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