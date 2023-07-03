Вот дизайн телефона Nothing (2) [Video]

До выхода «Ничего» Карла Пейя осталась всего неделя или две, и после сегодняшней съемки новое видео с «Ничего телефона» (2) вышло полностью.

Сегодня Маркс Браунли опубликовал досье видео Погрузитесь в дизайн и освещение Nothing Phone (2). Практическое занятие было опубликовано в серии «Dope Tech» и показало почти то, что мы ожидали.

No Phone 2 немного крупнее своего предшественника и имеет немного измененную светодиодную подсветку сзади и изогнутую стеклянную заднюю панель. Этот конечный продукт, как мы увидели, почти полностью соответствовал предложениям, выпущенным в прошлом месяце — в то время Carl Bay Он сказал, что эти предложения были «фальшивыми».

Самое заметное изменение, помимо гнутого стекла на задней панели, касается светодиодных фонарей. Ничто в «Глифе» не имеет такого же дизайна, но на этот раз с разбивкой на другие элементы. Светодиод вокруг камеры теперь состоит из двух частей, а полоса вокруг катушки для беспроводной зарядки разделена на шесть отдельных частей. Браунли подтверждает, что эти светодиоды по-прежнему просто белые, но на этот раз программное обеспечение имеет больший контроль над зонами светодиодов.

Например, верхняя часть вокруг катушки для беспроводной зарядки теперь имеет внутри 16 отдельных светодиодов, которые можно использовать для некоторых функций, в том числе:

Индикатор громкости (настраивается в зависимости от громкости)

Графический таймер изображения (обратный отсчет на основе таймера)

Никто, по-видимому, также не планирует внедрять это в сторонние приложения, включая Uber и Zomato.

Интерфейс Glyph теперь также может загораться, когда в определенном приложении есть уведомление, и есть способ создавать настраиваемые мелодии звонка и световые эффекты для вызовов.

Премьера No Phone 2 назначена на 11 июля.

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