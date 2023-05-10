Вот еще одна утечка Pixel 7a [Video]

На данный момент Pixel 7a в значительной степени утек, и мы знаем о нем все, что нужно знать. Теперь, менее чем за день до того, как Google собирается публично объявить об устройстве, еще одна утечка Pixel 7a дает нам последний неофициальный взгляд на устройство.

сегодня, @сотрудник опубликовано с СМИ Просочившееся рекламное видео для Pixel 7a, демонстрирующее телефон, который мы видели уже бессчетное количество раз. Видео мало что говорит нам о телефоне — это устройство на базе Tensor G2 с новой камерой, беспроводной зарядкой и обновленным дизайном, чтобы соответствовать остальной части серии Pixel 7, как показали несколько предыдущих утечек — но это хороший шанс снова увидеть телефон до того, как Google представит его.

видео из @сотрудник Pixel 7a показан в черном, белом и синем цветах, а также выделены программные функции, такие как Night Sight, Photo Unblur, Magic Eraser и другие. Между тем, английская версия показывает то же видео, но показывает коралловую версию Pixel 7a, как любезность. шпионская технология.

Мы бы сказали, что это, вероятно, последняя крупная утечка, которую Pixel 7a увидит перед завтрашним запуском, но, зная прошлое, вполне возможно, что что-то еще может появиться до того, как Google представит информацию.

Если вы пропустили это, смотрите ниже некоторые из самых больших утечек о PIxel 7a и следите за обновлениями завтра, чтобы узнать обо всех. 9to5Google Покрытие Google I/O 2023.

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