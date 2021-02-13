Вот как выглядит экран выбора нового персонажа у Дэна и Одиннадцати в Street Fighter 5: Champion Edition

Ну, по крайней мере, теперь будет одинаково с обеих сторон

Раньше у всех сложилось впечатление, что Street Fighter 5: Champion Edition будет иметь 45 игровых персонажей в своем списке, когда все сказано и сделано, но теперь мы знаем, что на самом деле это число 46.

Capcom недавно анонсировала кабриолет 11 Они присоединятся к актерскому составу во время презентации Зимнего обновления и уже показали, как будет выглядеть экран выбора персонажа, когда он и И Будет добавлено в ближайшие дни.

Те, кто надеется сделать какой-то капитальный ремонт пользовательского интерфейса из темы Arcade Edition Gold и Studio, вероятно, будут разочарованы, увидев, что в 5 сезоне все останется таким же, что неудивительно, потому что Champion Edition также не изменил его. Игроки в целом Ты выглядишь таким счастливым, Тем не мение.

Интересно видеть, что Eleven получит свой собственный стандартный слот для персонажей, несмотря на то, что он является персонажем «случайного выбора», как это видно в других играх, таких как Mokujin для Tekken.

Столкнувшись с окончательным количеством персонажей, мы снова видим цифру, поэтому нам не нужно смотреть на Marvel vs. Прочие Capcom: Infinite Mode до конца игры.

Дэн и Одиннадцать присоединятся к игре вместе с обновлением 5 сезона после финала сезона Capcom Pro Tour 2020 22 февраля 2021 года, когда боец-подражатель будет включен в любую версию финальной версии игры. Вы можете просмотреть большую версию обновленного экрана сопоставления символов, щелкнув эскиз здесь:

Щелкните изображения, чтобы увеличить версию