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Вот как выглядит Nintendo Switch рядом со Steam Deck от Valve

7 августа, 2021
Artem Sokolov
Фото: Nintendo / Valve

Прошлый месяц , После некоторых слуховклапан Официально представлен Steam Deck – новая портативная игровая система в стиле Switch.

Первоначально IGN имела эксклюзивный доступ к этой технологии, но теперь Valve открыла «практические» игровые сессии для многих других средств массовой информации. Это привело к обычным сравнениям, которые можно ожидать при выпуске новых устройств.

Шон Холлистер из край Он опубликовал параллельное сравнение новой системы Valve с портативным гибридом Nintendo, и, как и следовало ожидать, Steam Deck намного массивнее Switch. Сам Холлистер отмечает, насколько она «огромна» по сравнению с системой Nintendo.

Конечно, на этом сравнения не закончились. гигантская бомба Видеопродюсер Ян Очоа пошел немного дальше с изображением Steam Deck вместе с не только Switch, но и Sega Game Gear, PlayStation Vita и классической игрой Nintendo Game Boy Advance.

К сожалению, пока нет параллельных сравнений с Switch OLED рядом со Steam Deck, так как обновленная модель Nintendo не будет выпущена до октября. Однако у нас есть размеры обеих систем. У каждого устройства будет 7-дюймовый экран.

Переключатель OLED: 239 мм x 102 мм x 28,7 мм
Поверхность пара: 298 мм x 117 мм x 49 мм

Поверхность пара клапана Доступно для бронирования сейчас в некоторых регионах Отгрузка начнется в декабре 2021 года.

Что вы думаете о Steam Deck по сравнению с размером Switch? А как насчет других выставленных на обозрение движимых вещей? Это тот размер, которого вы ожидали? Оставьте свои мысли ниже.

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