Вот как новая музыка Sonic 3 сочетается с классикой Sonic Origins

Соник Истоки Не за горами, он будет запущен на Switch в следующий четверг. На данный момент ни для кого не секрет, что музыка есть Ежик Соник 3 Я был Вероятно, он будет изменен на новую версиюиз-за осложнений с правами, и теперь у нас есть подтверждение, что это действительно так.

К сожалению, мы должны сообщить об этом, но похоже, что классические треки из оригинальной версии, такие как Carnival Night Zone и Ice Cap, были полностью заменены в Sonic Origins. Как показано в видео ниже от GameXplain, треки, кажется, были заменены обновленными версиями музыки 90-х из первоначального выпуска Sonic 3, поэтому они не Общая проблема.

Конечно, могло быть намного хуже, но нет никаких сомнений в том, что новая музыка просто не выгодно сочетается с классикой. послушайте сами:

участие в Нинтендо Лайв на меня

Родственный сайт толкнуть коробку Он также подчеркнул резкое изменение своего собственного обзора, но, возможно, более снисходительное к новой музыке:

«Большинство фанатов хардкора могут также посетовать на отсутствие некоторых мелодий из Sonic 3 & Knuckles, которые были заменены музыкой, созданной в 90-х, но еще не законченной (пока). Новые треки неплохи — некоторые действительно хороши — но к ним, возможно, нужно привыкнуть, если вы чувствуете ностальгию по «Карнавальной ночи», «Ледяной шапке» и «Пусковой базе».

Вы можете проверить полный вердикт сюда.

Что вы думаете о «новых» треках в Sonic the Hedgehog 3? Вы предпочитаете оригиналы? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.