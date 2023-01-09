Вот как пытались обмануть ученых

группа русских Сообщается, что хакеры атаковали Три ядерные исследовательские лаборатории США летом 2022 года.

Русская группа прохладная река По сообщению Reuters, компания провела фишинговую кампанию против ученых Брукхейвенской, Аргоннской и Ливерморской национальных лабораторий Лоуренса с целью получения паролей.

Согласно отчету, хакеры Он создал поддельные страницы входа для лабораторий и связался с учеными-ядерщиками, чтобы попытаться обманом заставить их раскрыть свои пароли.

«Это одна из самых важных хакерских групп, о которых вы никогда не слышали», — цитирует его Reuters. Адам Майерсстарший вице-президент по разведке в американской компании по кибербезопасности CrowdStrike сказать. «Они принимают непосредственное участие в поддержке информационных операций Кремля».

Cold River взломала и слила электронные письма бывшего главы британского шпионского агентства MI6 в 2022 году и нацелилась на министерство иностранных дел Великобритании в 2016 году.

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Hacking Team принимала участие во многих других громких хакерских инцидентах.

По сообщению Reuters, западные официальные лица заявляют, что российское правительство является мировым лидером в области хакерских атак и использует кибершпионаж для слежки за иностранными правительствами и отраслями, чтобы получить конкурентное преимущество.

В сообщении в блоге SEKOIA.IO говорится, что Cold River стремится внести свой вклад в «сбор российской разведывательной информации о конкретных доказательствах, связанных с военными преступлениями и международными судебными разбирательствами». Однако Reuters не смог подтвердить эти подробности.

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Фото: Пит Линфорт/Pixabay.

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