Вот когда вы можете загрузить iOS 15 и iPadOS 15 в часовых поясах по всему миру

Как было объявлено на медиа-мероприятии Apple «California Streaming» 14 сентября, Публичный релиз iOS 15 состоится в понедельник, 20 сентября.. iPad 15А также watchOS 8tvOS 15 выйдет в тот же день, а дата выпуска macOS 12 Monterey еще не объявлена.



пока мы знаем iOS 15 Компания Apple не сообщила, в какое время она выйдет 20 сентября. Тем не менее, мы можем сделать вдумчивое предположение о сроках релиза.

Наиболее частое время суток для выпусков программного обеспечения Apple – около 10:00 по тихоокеанскому стандартному времени. В некоторых частях мира это соответствует времени уже на следующее утро, и на региональных веб-сайтах Apple для некоторых из этих стран указана дата выпуска 21 сентября, а не 20 сентября.

Основываясь на этой информации, весьма вероятно, что iOS 15‌ выйдет около 10:00 по тихоокеанскому стандартному времени в понедельник, 20 сентября. Что касается местного времени в вашем регионе, мы составили этот список, который охватывает некоторые из крупных городов часовых поясов по всему миру:

Гонолулу, Гавайи – 7:00 СПРОСИТЬ

Анкоридж, Аляска – 9:00 EST

Купертино, Калифорния – 10:00 по московскому времени

Финикс, Аризона – 10:00 по Гринвичу

Ванкувер, Канада – 10:00 по московскому времени

Денвер, Колорадо – 11:00 по Гринвичу.

Даллас, Техас – 12:00 (центральноевропейское время)

Нью-Йорк, Нью-Йорк – 13:00 EST

Торонто, Канада – 13:00 EST

Галифакс, Канада – 14:00 ADT

Рио-де-Жанейро, Бразилия – 14:00 по бразильскому времени.

Лондон, Великобритания – 18:00 по Гринвичу

Берлин, Германия – 19:00 CEST

Париж, Франция – 19:00 CEST

Кейптаун, Южная Африка – 19:00 EST.

Москва, Россия – 20:00 по московскому времени

Хельсинки, Финляндия – 20:00 EDT

Стамбул, Турция – 20:00 TRT

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты – 21:00 GST

Дели, Индия – 22:30 по индийскому стандартному времени

Джакарта, Индонезия – 00:00 следующего дня по западному индексу.

Шанхай, Китай – 1:00 CET следующего дня.

Сингапур – 1:00 следующего дня по сингапурскому времени.

Перт, Австралия – 1:00 следующего дня.

Гонконг – 1:00 утра по гонконгскому времени на следующий день.

Сеул, Южная Корея – 2:00 KST на следующий день.

Токио, Япония – 2:00 JST следующего дня.

Аделаида, Австралия – в 2:30 EST.

Сидней, Австралия – 3:00 следующего дня по восточному стандартному времени.

Окленд, Новая Зеландия – 5:00 следующего дня по новозеландскому времени.

Apple иногда выпускала обновления программного обеспечения ближе к 13:00 по тихоокеанскому стандартному времени, но это не соответствует информации на индийском веб-сайте Apple, который Планируется к запуску 20 сентября. Для этого релиз должен состояться до 11:30 по тихоокеанскому времени.

Совместимость устройства



‌IOS 15‌ Совместимость с теми же устройствами iPhone, что и iOS 13 и iOS 14, включая старые устройства, такие как оригинал iPhone SE А также Iphone 6 с. Ниже перечислены устройства, совместимые с iOS 15.

‌IPadOS 15‌ совместим со всеми теми же устройствами, на которых можно было запускать iPadOS 13 и iPad 14, Который включает в себя:

‌WatchOS 8‌ можно установить на модели Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5 и Series 6, а также Apple Watch SE. Несовместимо с оригинальными Apple Watch первого поколения, Apple Watch Series 1 или Apple Watch Series 2.

tvOS 15 разработан для работы на Верблюд 4K (1-го и 2-го поколения) и «Apple TV» HD (первоначально называлось «Apple TV четвертого поколения»). Он несовместим с предыдущими версиями «Apple TV», так как эти модели не поддерживают tvOS.