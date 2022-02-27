Вот когда вы получите электронное письмо от Steam Deck

Итак, Джеймс Обзор паровой колоды Предполагается, что мой новый ноутбук очень хорош. Хорошая новость для Valve, плохая новость для моего кошелька. У меня, очевидно, был месяц, прежде чем мне нужно было взять на себя обязательство купить его, однако, согласно подробностям, которые Valve предоставила о том, когда электронные письма будут отправлены тем, кто первым согласился с предварительными заказами.

«Все люди в окне бронирования первого квартала на странице магазина Steam Deck получат электронное письмо с заказом до конца марта (первый квартал — это первый квартал или январь-март)». Краткий пост говорит в Steam.

«Первая партия электронных писем действительно исчезла сегодня утром, — продолжает он. Я еще не получил свой.

Следующая партия электронных писем будет отправлена ​​в понедельник, 7 марта, остальные будут отправлены в понедельник на оставшуюся часть марта — 14 марта, 21 марта, а остальные — 28 марта.

После этого они перейдут к тем, кто находится в окне бронирования Q2 в апреле, и продолжат работу «аналогичным образом», согласно сообщению. Это окно моего бронирования! «Мы работаем над нашими производственными графиками и скоро отправим новости людям, которые находятся в ведре после второго квартала».

Steam Deck изначально должен был выйти в конце прошлого года, но был отложен, что неудивительно, учитывая нехватку чипов во всем мире, влияющую на производство практически всех электронных устройств. Вы можете увидеть, когда открывается окно бронирования, войдя в магазин Steam в своем браузере, перейдя на страницу продукта Steam Deck и прокрутив вниз до трех различных вариантов версии. Выбранная вами колода должна содержать текст, сообщающий вам об окне бронирования.

Помимо подготовки к выпуску Steam Deck, Valve сообщила прессе. мы говорили с Гейб Ньюэлл вчераИ он получил свою должность NFT И Консолидация игровой индустрии.