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Вот когда вы получите электронное письмо от Steam Deck

27 февраля, 2022
Artem Sokolov

Итак, Джеймс Обзор паровой колоды Предполагается, что мой новый ноутбук очень хорош. Хорошая новость для Valve, плохая новость для моего кошелька. У меня, очевидно, был месяц, прежде чем мне нужно было взять на себя обязательство купить его, однако, согласно подробностям, которые Valve предоставила о том, когда электронные письма будут отправлены тем, кто первым согласился с предварительными заказами.

«Все люди в окне бронирования первого квартала на странице магазина Steam Deck получат электронное письмо с заказом до конца марта (первый квартал — это первый квартал или январь-март)». Краткий пост говорит в Steam.

«Первая партия электронных писем действительно исчезла сегодня утром, — продолжает он. Я еще не получил свой.

Следующая партия электронных писем будет отправлена ​​в понедельник, 7 марта, остальные будут отправлены в понедельник на оставшуюся часть марта — 14 марта, 21 марта, а остальные — 28 марта.

После этого они перейдут к тем, кто находится в окне бронирования Q2 в апреле, и продолжат работу «аналогичным образом», согласно сообщению. Это окно моего бронирования! «Мы работаем над нашими производственными графиками и скоро отправим новости людям, которые находятся в ведре после второго квартала».

Steam Deck изначально должен был выйти в конце прошлого года, но был отложен, что неудивительно, учитывая нехватку чипов во всем мире, влияющую на производство практически всех электронных устройств. Вы можете увидеть, когда открывается окно бронирования, войдя в магазин Steam в своем браузере, перейдя на страницу продукта Steam Deck и прокрутив вниз до трех различных вариантов версии. Выбранная вами колода должна содержать текст, сообщающий вам об окне бронирования.

Помимо подготовки к выпуску Steam Deck, Valve сообщила прессе. мы говорили с Гейб Ньюэлл вчераИ он получил свою должность NFT И Консолидация игровой индустрии.

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