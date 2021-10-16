Вот некоторые ожидаемые изменения в грядущем обновлении баланса Nickelodeon All-Star Brawl

Недавно мы слышали, каким был Микеланджело из фильма «Черепашки-ниндзя». Забанен в Super Smash ConСобытие “Потасовка всех звезд” Nickelodeon. В этот момент становится совершенно очевидно, что Майки – лучший персонаж в игре на данный момент.

Комплекты Фаддея, один из разработчиков Ludosity, работавший над Nickelodeon All-Star Brawl, раскрыл некоторые подробности о том, чего ожидать в грядущем патче, чтобы исправить некоторые из неработающих и «неэффективных» вещей, которые в настоящее время присутствуют в игре.

Одна из больших проблем Майки теперь связана с тем, как работает его легкий нейтральный аэро. При поражении врага они направляются под углом вниз и удерживаются в состоянии внезапного шока необычно долгое время. Использование этого движения определенным образом вместе с подбрасыванием позволяет Микки многократно выполнять довольно простую комбинацию смертельного прикосновения во время матча.

Предстоящая коррекция заставит эту атаку направить противников под более высоким углом. Кроме того, атака вызовет меньше шока.

Управляющий эффект станет более эффективным после того, как пластырь отпадет. Будем надеяться, что это даст игрокам больше шансов убежать от множества гиперцентральных нейтральных воздушных колец, присутствующих в настоящее время в игре.

Патч планируется выпустить в понедельник, но посмотрим, как дальше будут развиваться дела. Не забудьте также проверить UGS |армадаВидео с его мыслями по теме ниже:

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